В школах Донбасса будут преподавать самбо

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин с юными самбистами.

- В республике запустили проект «Самбо в школы». В учебных заведениях будут обучать не только детей, но и тренеров. Кроме этого, школы обеспечат спортинвентарем, - сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Спортсмены ДНР должны иметь возможность участвовать в соревнованиях на территории России. Это еще один шаг к мирной жизни, так как этот вид единоборств с детства прививает такие понятия, как товарищество, ответственность и патриотизм.

- Кто-то из ребят станет великим чемпионом, может быть, чемпионом мира. А мы надеемся, что самбо станет олимпийским видом спорта. И возможно, что наши донецкие ребята, русские, станут олимпийскими чемпионами, - отметил Турчак.

Планы по активному внедрению партпроекта «Zа самбо» подтвердил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он напомнил, что ДНР ранее подписала соглашение с Всероссийской федерацией самбо.

Напомним, первая школа самбо в ДНР открылась на базе школы № 1 в Мангуше 21 июля. Сюда уже доставили спортивный инвентарь и маты для занятий. От других школ Донбасса и освобожденных территорий также принимаются заявки на участие в проекте. Уже есть два новых претендента.

- В ближайшее время мы постараемся зайти в те школы, у которых будет желание. Директор школы может принять такое решение, это в его компетенции, какой вид спорта к себе в школу привлекать. Мы готовы, открыты, помогаем оборудованием и формой для детей, чтобы они занимались, - сказал президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

В ближайшее время в регионах пройдут встречи со всеми претендентами на должности координаторов проекта «Zа самбо». Отберут самых проверенных, достойных, заинтересованных в развитии в этом виде спорта людей.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

«Единая Россия» предлагает учредить 16 ноября Всероссийский день самбо и сделать этот вид спорта олимпийским.

При поддержке партии в 70 регионах России реализуется проект «Самбо в школы».

Уроки по самбо введут в 5 тысячах залов по всей России, а также в Донбассе и на освобожденных территориях.

Ежегодно занятия по самбо будут вводить не менее чем в 500 образовательных учреждениях.