Рыжая бестия: 24-летняя дочь Якубовича сразила фигурой в крошечном бикини

Леонид Якубович с дочкой Варварой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Природа наградила дочь 77-летнего ведущего шоу «Поле чудес» Леонида Якубовича яркой внешностью. 24-летняя Варвара – эффектная девушка с ярко-рыжими волосами и белоснежной кожей. Ее новые снимки неизменно вызывают интерес у подписчиков в соцсетях. Неудивительно, что когда Варя решила поделиться фото в бикини, пользователи Интернета пришли в восторг. Дочь телеведущего похвасталась стройной фигурой в купальнике.

Девушка решила рассказать подписчикам, как она провела лето. Как выяснилось, Варвара активно осваивала искусство аранжировки: изучала музыкальную теорию, подбирала мелодии для текстов, разбиралась со сведением треков и работой со звуком. А в перерывах между активными занятиями успевала искупаться и позагорать. На своей странице дочь Якубовича поделилась снимком: она идет по песчаному пляжу в ярко-красном бикини.

Варвара рассказала, как она провела лето. А заодно похвасталась снимком в купальнике. Фото: соцсети.

Наследница звезды «Поля чудес» недавно окончила МГИМО с красным дипломом – она изучала международную журналистику. Закончив бакалавриат, Варвара решила продолжить учебу в том же вузе и поступила в магистратуру. Правда, неизвестно, станет ли она в итоге журналистом. Варвара серьезно увлекается музыкой и мечтает стать певицей. Девушка взяла псевдоним Барбара Видо и в прошлом году выпустила свой дебютный альбом «Midnight Parables». Всего в него вошло 9 песен в жанре фолк, часть из них на английском языке. Также Варвара поет на сцене – она выступает в одном из московских клубов.

Варвара закончила МГИМО с красным дипломом. Фото: соцсети.

Варвара Видо – дочь Леонида Якубовича от третьей жены Марины Видо. Телеведущий рассказывал, что они с супругой специально дали девочке фамилию матери, чтобы не привлекать к ней лишнее внимание. И действительно, Варвара избегает светских мероприятий – ее практически невозможно встретить на тусовках.

- Если честно, я вообще никого не знаю из детей знаменитостей. Единственный период общения с наследниками селебрити был, когда я училась в школе. Там учились дети Малинина, Мишель Серова, но ни с кем из них я не поддерживаю связи, - рассказывала Варвара. При этом девушка не скрывает, что отец оплатил ее дорогостоящее обучение в МГИМО.

У Якубовича есть еще один ребенок – сын Артем от первого брака. Он работает в Дирекции информационных программ на «Первом канале».