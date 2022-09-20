«Это мерзко!»: Мужа Нюши распекли за измену беременной певице

Полгода назад Нюша родила второго ребенка. Во время беременности муж изменил ей. Фото: соцсети.

На днях Нюша публично призналась, что в прошлом году муж Игорь Сивов изменил ей. Судя по всему, это случилось, когда она была беременна вторым ребенком. Измена принесла ей много боли, но, тем не менее, артистка решила простить супруга. Зато поклонники певицы оценили ситуацию иначе. Реакция пользователей соцсетей не заставила себя долго ждать: они накинулись на Игоря с упреками.

- В прошлом году у нас было много трансформаций. Много всего очень положительного! Безусловно, это и чудо-малыш, который появился. Но на самом деле, мы с мужем переживали очень непростой период в отношениях. В наших отношениях произошла измена. Я бы не хотела погружаться в подробности, как в некое грязное белье, этой ситуации. Но я считаю, что важно об этом говорить, а не оставлять эти темы за дверью, потому что это происходит в жизни миллионов людей, – рассказала Нюша в YouTube-шоу Светланы Бондарчук «Света вокруг света».

Поклонники артистки тут же стали писать все, что они думают о поведении Сивова, изменившего беременной жене. «Разочарование!»; «К сожалению, после откровений Нюши вы упали в моих глазах»; «Бедная Нюша, она этого не заслужила!»; «То есть ей изменяли, когда она ждала сына? Какой ужас, как мерзко!», - пишут пользователи Интернета.

Нюша простила блудного супруга. Фото: соцсети.

Игорь Сивов оставил признание жены без комментариев. Супруг Нюши позиционирует себя как гуру самоанализа, бизнес-коуча, амбассадора культуры «Осознанного родительства», автора психологических курсов и тренингов по родительству, лидерству, отношениям с собой и миром. В общем, всего того, что приносит неплохие деньги обладателям хорошо подвешенного языка. Но в данном случае Игорь словно воды в рот набрал и не отвечает на обидные реплики в соцсетях.

Сама Нюша оправдывает мужа и призывает поклонников не хейтить его. Артистка уверена, что в ситуации виноваты оба супруга.

- Люди привыкли молчать об этом. В отношениях всегда два человека, они оба несут ответственность. Есть испытания, проходя которые, начинаешь осознавать — а что в них есть для себя. Сейчас у нас есть возможность проживать все вместе, - считает звезда.

По поводу семейной ситуации Нюши высказалась и известный блогер Лена Миро. Она уверена, что если человек вспоминает измену любимого и рассказывает об этом другим, то это не ведет к прощению.

- Не стоит мучить себя. Не стоит мучить партнера. После измены следует расставаться и начинать новую жизнь. И еще на берегу с новым партнером обговорить этот момент — что для тебя неприемлемо в отношениях. То, что точно послужит причиной их завершения, - написала Елена Миро в соцсетях.

Напомним, Игорь и Нюша воспитывают двоих детей – двухлетнюю дочь Симбу и полугодовалого сына Саффрона. В этом году артистка и ее муж Игорь Сивов купили квартиру в Дубае. Нюша живет на две страны, и большую часть времени проводит с детьми в ОАЭ.