В Бразилии объявились крокодилы-зомби

По заявлениям очевидцев, рептилии как будто чего-то сильно боятся – они лежат на берегу и напряженно вглядываются в воду

Одно из озер Бразилии приковало к себе внимание местных жителей, а после публикаций фото и видео – и пользователей Интернета.

Причиной всему – необычное поведение сотен крокодилов, вышедших на берег.

По заявлениям очевидцев, рептилии как будто чего-то сильно боятся – они лежат на берегу и напряженно вглядываются в воду. Те из них, кто отважился нырнуть, теперь плавают около берега вверх брюхом. По всей видимости, животные погибли.

Местные жители уверяют, что подобного на их памяти не происходило.

Высказываются самые разные предположения о причинах странного поведения крокодилов: предполагают приближение мощного землетрясения или иного катаклизма, строятся догадки о влиянии на рептилий изменений климата, а также появляются очередные теории заговора. Одна из них гласит, что неподалеку проводится испытание неизвестного лучевого оружия, которое «зомбирует» крокодилов.

Так или иначе, но что-то привлекает пресмыкающихся со всей округи именно на этот песчаный пляж и держит там животных в большом напряжении. Вполне возможно, что разгадка поведения крокодилов будет столь же простой, как и у оленей-зомби в США, о которых стало известно в конце августа.