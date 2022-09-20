Выяснилось, что Елизавета II 70 лет переписывалась с женщиной, которую никогда не видела

Елизавета II ежегодно ко дню рождения отправляла своей американской сверстнице собственноручно написанное послание Фото: EAST NEWS

Выяснилось, что недавно умершая королева Британии Елизавета II 70 лет поддерживала переписку с жительницей Северной Дакоты (США).

Несмотря на столь долгое общение, женщины никогда не виделись вживую.

Первое письмо Адель Хэнки отправила королеве в год ее коронации. Оказалось, что у женщин есть нечто общее – они родились в один и тот же день, 21 апреля 1926 года.

Американка решила, что этот факт является достаточно веской причиной для того, чтобы обратиться к монарху с просьбой. По словам Хэнки, она попросила у Елизаветы II шляпку и даже была уверена, что получит ее.

Чуда не случилось, и жительнице Северной Дакоты пришлось остаться без королевского головного убора. Но вот на письмо королева ответила. И даже вложила в конверт свое фото.

С тех пор Елизавета II ежегодно ко дню рождения отправляла своей американской сверстнице собственноручно написанное послание.

В письмах женщины чаще всего обсуждали кулинарные вопросы.

– Рецепты, которые нравились королеве, были с мармеладом. И мне тоже, – рассказала Хэнки журналистам, добавив, что очень скучает по своей подруге по переписке.