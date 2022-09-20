Поющий премьер-министр Канады шокировал общественность

В офисе премьера не разглядели в поведении своего босса никакого криминала

Пользователи Сети возмутились поведением канадского премьера Джастина Трюдо – политика сняли в холле лондонского отеля, где он остановился на время прощания с королевой Елизаветой II, поющим «Богемскую рапсодию».

В офисе премьера не разглядели в поведении своего босса никакого криминала и подтвердили, что любительский ролик, на котором запечатлен поющий Трюдо, подлинный.

– Грегори Чарльз, известный музыкант из Квебека и обладатель Ордена Канады, играл на фортепиано в вестибюле отеля, к которому потом присоединились некоторые члены делегации, включая премьер-министра, – заявил пресс-секретарь канадского премьера.

– Надо учитывать масштаб похорон и то, что Трюдо представляет Канаду. Я не ханжа, но, пожалуйста, соблюдайте немного приличий и уважения хотя бы в этот день, – написал один из пользователей соцсети.

– Дурной тон, но Трюдо вряд ли об этом знает, – поддержал его другой.

Канадская делегация, прибывшая на похороны королевы, разместилась в отеле Corinthia. По утверждению британских СМИ, Трюдо занял номер стоимостью в $2350 (немногим более 141 тысячи рублей) за ночь.

Умершую 8 сентября королеву Британии Елизавету II похоронили 19 сентября в родовом склепе на территории Виндзорского замка.