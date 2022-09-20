Фото торта стало причиной ареста в Израиле

Именно эти «украшения» и привлекли внимание блюстителей порядка
Молодого человека и его девушку, живущих в израильском городе Эйлат, задержала полиция. Причиной послужила фотография необычного торта, размещенная в соцсети. Для разбирательства правоохранителям понадобилось больше недели.
В качестве украшения на эксклюзивном кондитерском изделии были размещены изображения бутылки водки, долларов, а также пакетика с белым порошком. Кроме того белый порошок был рассыпан по поверхности торта, а рядом располагалась имитация свернутой в трубочку долларовой купюры.
Именно эти «украшения» и привлекли внимание блюстителей порядка.
После того как фото злополучного торта появилось в соцсети, к паре явилась полиция.
Неизвестно сколько времени понадобилось кулинарам, чтобы создать «алкогольно-кокаиновый шедевр», но израильским полицейским потребовалось 10 дней, чтобы выяснить, что торт это всего лишь шутка, а белый порошок не что иное, как сахарная пудра.
Все это время парень с девушкой провели под стражей, проклиная свое чувство юмора. Позже их, конечно, выпустили, но осадок, что называется, остался. Да и торт наверняка уже засох.