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Политика20 сентября 2022 6:40

Начальник расчета РСЗО в Донбассе: «работы так много, что не успеваем чай попить»

Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов РСЗО «Ураган» Центрального военного округа в зоне проведения специальной военной операции
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
«Ураган» способен поражать укрепрайоны, склады, артиллерийские батареи и скопления живой силы, бронетехнику

«Ураган» способен поражать укрепрайоны, склады, артиллерийские батареи и скопления живой силы, бронетехнику

На кадрах артиллеристы Минобороны России проводят в зоне специальной военной операции доразведку целей, а потом корректировку огня.

«Работы так много, что не успеваем чай попить, перекусить. Этот раз целью была колонна. Было два пристрелочных. Получилось так, что с первого раза накрыли, а второй очередью подавили», - рассказал начальник расчета РСЗО Ураган.

Российские артиллеристы все активнее используют беспилотные летательные аппараты. Они практически постоянно находятся в небе над позициями противника.

«Ураган» способен поражать укрепрайоны, склады, артиллерийские батареи и скопления живой силы, бронетехнику противника как на переднем крае, так и в глубине линии обороны на расстоянии до 40 километров.

Точки, выбранные для стрельбы, расчеты «Ураганов» меняют иногда до 10 раз в сутки. Есть дневные, и ночные. На каждой находиться можно несколько минут.

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