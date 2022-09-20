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Звезды20 сентября 2022 8:56

Звезды на премьере "Красной Шапочки": Климова с детьми, Макеева с мужем и большая семья Алексея Серебрякова

Знаменитости оценили российскую версию знаменитой сказки
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Наша новая "Красная Шапочка" наконец выйдет на больших экранах страны

Наша новая "Красная Шапочка" наконец выйдет на больших экранах страны

Фото: Иван МАКЕЕВ

Мама посылает Красную Шапочку через лес к бабушке с молоком и пирожками: начало знаменитой сказки, наизусть знакомое нескольким поколениям, могло устроить кого угодно, но только не Лину Арифулину. Продюсер и режиссер, больше известная как "мама Фабрики звезд", однажды взяла да и задала неудобный вопрос: простите, а где, собственно, папа девочки? Отвечать на него оказалось некому: так родилась идея снять собственный фильм - начало или приквел легендарной истории. Заняло это долгих девять (!) лет, но в красивую дату - 22.09.2022 - наша новая "Красная Шапочка" наконец выйдет на больших экранах страны.

Лина Арифулина.

Лина Арифулина.

Фото: Иван МАКЕЕВ

По традиции, первыми фильм оценили знаменитости: в понедельник вечером в киноцентре "Октябрь", несмотря на штормовое предупреждение, случился настоящий звездопад. То ли звезды изголодались по светским раутам, то ли так жаждали показать сказку своим детям, но факт остается фактом: в очереди на красную дорожку пришлось стоять даже Яне Рудковской.

Яна Рудковская с сыном.

Яна Рудковская с сыном.

Фото: Иван МАКЕЕВ

К слову, над атмосферой той самой дорожки организаторы потрудились на славу. Напряженная музыка, звуки леса, ветви, пни и коряги: добро пожаловать в сказку, дорогие. Из-за этого убранства чуть было не случилась беда, когда здоровенный волк (ростовая кукла, в которой человек, похоже, передвигался на ходулях) задел лапой за торчащий валежник. И только благодаря помощнику чудище не рухнуло на позирующих гостей.

А позировали в этот вечер много и с удовольствием. Филипп Киркоров, например, нарушил негласный дресс-код в алых тонах и заявился на премьеру в буйстве красок и заморских логотипов.

- Вот запрещеночку мне подвезли, - вальяжно обронил поп-король, демонстрируя весёленьких покемонов на своей футболке и сумочке.

Филипп Киркоров.

Филипп Киркоров.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Обошла стороной дресс-код и Екатерина Климова. На премьере 44-летняя многодетная мама появилась в пышном полупрозрачном платье и в компании всех четверых сыновей и дочек. Похоже, своей фантастической формой Климова очень довольна: пока она снималась то одна, то "девочками", то всей семьей, певица Зара терпеливо топталась, ожидая своего выхода.

Екатерина Климова.

Екатерина Климова.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Екатерина Климова с детьми.

Екатерина Климова с детьми.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Многие знаменитости пришли семьями. Актриса Нино Нинидзе позировала на камеры вместе с сыном Сашей. В зале, как оказалось, их ждал бывший муж Нино Кирилл Плетнев. В последнее время он редко мелькает на публике и все чаще остается неузнанным из-за набранных килограммов.

Нино Нинидзе с сыном.

Нино Нинидзе с сыном.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Кирилл Плетнев с сыном.

Кирилл Плетнев с сыном.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Алексей Серебряков, сыгравший в "Шапочке" главную роль, представил публике свою четырехлетнюю внучку Агату. Судя по тому, что с актером пришли сын, дочь и жена, они всей семьей приехали из Канады в Россию. Еще один дебют случился у внучки Татьяны Лютаевой: знаменитая бабушка впервые показала пятилетнюю Нику, тайну рождения которой ее мама Агния Дитковските скрывает до сих пор.

Алексей Серебряков с дочкой, сыном и внучкой.

Алексей Серебряков с дочкой, сыном и внучкой.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Татьяна Лютаева с внучкой.

Татьяна Лютаева с внучкой.

Фото: Иван МАКЕЕВ

КСТАТИ

О чем кино

Спасая свой город от волков, Красная Шапочка должна будет раскрыть тайну исчезновения своего отца Волкобоя, взглянуть своим страхам в глаза и найти своё предназначение.

Действие фильма начинается еще до рождения Красной Шапочки, раскрывая историю ее происхождения. Во вселенной главной героини есть два враждующих рода - защитники сказочного города Волкобои и агрессивные хищники Волки-оборотни, способные превращаться по своему желанию в людей. Сто лет назад между ними был заключен договор, согласно которому Волки не должны покидать территорию леса.

Светлана Зейналова.

Светлана Зейналова.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Однако покой мирных жителей нарушается, когда стая хищников несмотря ни на что решает захватить город. Отец Красной Шапочки (Данила Якушев), Волкобой, отважно сражается со Стаей, но погибает в неравном бою. Красная Шапочка появляется на свет, когда отца уже нет в живых. Об истории его «исчезновения» героиня узнает только в 12 лет, когда мама с бабушкой рассказывают ей страшную правду о смерти Волкобоя и о принадлежности девочки к роду защитников. С этого момента начинается история взросления маленькой героини, которая должна побороть детские страхи и принять свое первое важное решение - встать на защиту целого города.

Группа На-На.

Группа На-На.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В ролях: Таисья Калинина, Данила Якушев, Екатерина Климова, Ирина Розанова, Алексей Барабаш, Алексей Серебряков, Юрий Чурсин, Нино Нинидзе, Павел Кузьмин, Иван Кокорин.

ВАЖНО

Доходы от проката "Красной Шапочки" будут переданы в благотворительный фонд "Новый дом", который помогает детям-сиротам.

Игорь Гуляев.

Игорь Гуляев.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Зара.

Зара.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Мария Захарова.

Мария Захарова.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Нелли Ермолаева.

Нелли Ермолаева.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Родион Газманов.

Родион Газманов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Жасмин с дочкой.

Жасмин с дочкой.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Анастасия Макеева с мужем.

Анастасия Макеева с мужем.

Фото: Иван МАКЕЕВ

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