СК России: при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка погибли двое детей

Убиты разрывами ракет 11 взрослых, а еще пятеро местных жителей города получили ранения. Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Следственным комитетом России возбуждены уголовные дела по факту гибели 19 сентября 13 мирных жителей Донецка (среди них 2 детей) в результате преступных действий украинских националистов по статье (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов ведения войны).

Фигурантами этого уголовного дела стали военнослужащие 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Зиневича, Николая Переступняка, 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Алексея Майстренко, А. Голенко и 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верхового, Артема Пучкова, Геннадия Бойко и иных военнослужащих ВСУ.

«По данным следствия, указанные военнослужащие в течение суток 18 и 19 сентября 2022 года отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Горловка и Макеевка, а также населенном пункте Минеральное Донецкой Народной Республики», - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Как установило следствие, только в результате этих обстрелов погибли пятеро мирных жителей и шесть получили ранения, также повреждены 14 домов и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе здание детского сада.

Еще 13 человек (среди которых 2 детей) погибли около полудня 19 сентября у магазина на площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе Донецка. Еще 5 мирных жителей получили ранения, разрушено здание магазина.

СК России продолжает устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения.