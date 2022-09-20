СК России: при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка погибли двое детей

Убиты разрывами ракет 11 взрослых, а еще пятеро местных жителей города получили ранения. Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Следственным комитетом России возбуждены уголовные дела по факту гибели мирных жителей ДНР в результате преступных действий украинских националистов по статье (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов ведения войны).

Фигурантами дела стали военнослужащие 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Зиневича, Николая Переступняка, 54 отдельной механизированной бригады ВСУ Алексея Майстренко, А. Голенко и 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верхового, Артема Пучкова, Геннадия Бойко и иных военнослужащих ВСУ.

"По данным следствия, указанные военнослужащие в течение суток 18 и 19 сентября 2022 года отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Горловка и Макеевка, а также населенном пункте Минеральное Донецкой Народной Республики", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Как установило следствие, в результате этих обстрелов погибли пятеро мирных жителей и шесть получили ранения, также повреждены 14 домов и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе здание детского сада.

"Кроме того, 19 сентября около 12.30 военнослужащими ВСУ произведен прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе Донецка, в результате чего погибли 13 мирных жителей, в том числе двое несовершеннолетних, 5 мирных жителей получили ранения, также повреждено здание магазина", - отметила Петренко.

СК России продолжает устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения.