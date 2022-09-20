2000 человек за 3 дня: В Москве прошел марафон «Каникулы в Арктике»

Фото представлены проектом «Каникулы в Арктике»

Столица была первой в списке арктических приключений марафона. С 16 по 18 сентября на Северном речном вокзале был припаркован автобус-музей «Каникулы в Арктике». Здесь и был дан старт одноименному автопробегу.

Поддержать начинание и пожелать удачи участникам и организаторам марафона пришли известные медиа-персоны, которые, к слову, помогли этому событию состояться.

- Главная цель марафона - показать детям, молодёжи, - всем, проживающим вдали от арктических регионов, что такое Арктика на самом деле, донести до них, почему мы должны беречь ее хрупкие экосистемы, - подчеркнул генеральный директор экологического фонда «Чистые моря», почетный полярник Василий Богословский.

Фото представлены проектом «Каникулы в Арктике»

Мечта создать передвижной арктический музей зародилась в умах сотрудников Фонда «Чистые моря» после проведения экспедиций по авиаучёту белого медведя «Хозяин Арктики». Накопленные фото и видеоматериалы, эмоции, некоторые знания привели к пониманию того, что всем этим пора делиться. И вот первые итоги, первые посетители, первые слова благодарности, первые эмоции от увиденного и первая Арктика в фантазийных цветах детей и их родителей, а также высоких начальников, которые и музей посетили, и приняли участие в создании коллективной раскраски.

- Арктика – это как частица космоса, она такая же большая и практически необитаемая. И все, кто попадает в Арктику, оказываются ближе к вселенной, мужчины становятся мужественней, женщины - светлее, - сказал Валерий Токарев, летчик- испытатель, космонавт, Герой России, главный пилот воздушных экспедиций и этими словами буквально пригласил всех посетить мультимедийную экспозицию «Каникулы в Арктике», ну и конечно, в перспективе добраться до Арктики настоящей.

Фото представлены проектом «Каникулы в Арктике»

Музей на колёсах принимал жителей и гостей столицы до 18 сентября. Вход свободный. Рядом с музеем установили чум – один из видов жилищ коренных малочисленных народов Севера и место проведения арктических мастер-классов во время марафона. Здесь собирали нарты – сани для езды на собачьих или оленьих упряжках, показывали и рассказывали, как создавать шедевры из рыбьей кожи, мастерили традиционные куклы народов ханты, ловили арканом оленей за рога, расписывали экошоперы с изображениями арктических обитателей и раскрашивали арктические поселки всем миром.

- Пора развеять представление об Арктике, как регионе, раскрашенном исключительно в серо-белые тона. И показать ее во всем разнообразии», - отметил заместитель генерального директора АНО «Центр «Арктические инициативы» Рустам Романенков.

Фото представлены проектом «Каникулы в Арктике»

За три дня 2000 человек совершили 12 раз путешествие в Арктику с помощью нашего экскурсовода или самостоятельно отправились на прогулку по тундре, ледяному пространству и даже пролетели на самолёте вместе с учёными экспедиции «Хозяин Арктики».

Далее автобус ждут в Нижнем Новгороде, Перми, Екатеринбурге, Уфе, Самаре, Туле.

Ближайшее мероприятие пройдёт в Нижегородском Кремле 24-25 сентября.