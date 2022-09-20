Долгожителем в статусе кандидата является Северная Македония, которая находится в подвешенном состоянии почти 17 лет Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Процесс вступления в Евросоюз для каждой страны сугубо индивидуален. Кто-то, как Финляндия, путь от кандидата до официального членства пролетает менее, чем за три года. А вот Турцию в подвешенном состоянии «мурыжат» уже больше 30 лет. Сейчас, помимо турков официальный статус государств-кандидатов имеют Албания, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Украина и Черногория.

Долгий процесс вступления связан с тем, что власти страны-кандидата должны серьезно реформировать свое законодательство во всех сферах, чтобы соответствовать европейскому «общему знаменателю». Тут и изменения в политике, экономике, дипломатии, а также «модных» ныне экологии и правах меньшинств. При этом выбирать, каким именно образом перестраивать свое государство, кандидаты не могут. Хочешь быть «европейцем», будь добр – делай, что говорят «умные дяди».

Тем не менее, даже при таких сложностях есть настоящие «еврофанаты» Больше всего хотят попасть в ЕС албанцы, из которых 97% хотят стать «европейцами». Понять такое стремление можно, если покопать с в истории вопроса, ведь статус кандидата Тирана получила в 2014 году. Правда с тех пор особого прогресса в реализации необходимых реформ сделано не было, поэтому Брюссель не называет даже предварительные сроки, когда Албания получит свое место в «европейской семье».

На втором месте среди «страждущих» Косово – там в ЕС хотят 93% населения, что в принципе не особо удивительно, ведь и в непризнанной республике, и в Албании живут представители практически одной этнической группы. И вот на днях в Приштине объявили, что хотят подать официальную заявку на членство в Евросоюзе до конца этого года. Впрочем, реализовать свое право им будет непросто, ведь даже в ЕС есть страны, которые не признают независимость Косово и считают его частью Сербии, например, Испания, Греция, Румыния, Кипр и Чехия.

На третьем месте по числу «европейских мечтателей» остается Украина, где желающих присоединиться к Брюсселю насчитывается 91%. В июне этого года Киев уже получил статус кандидата в члены ЕС.

Кстати, главным долгожителем в статусе кандидата является Турция, которая находится в подвешенном состоянии почти 40 лет. Тормозили переговоры претензии соседних стран: то Греция требовала сменить название (боялась, что Скопье выдвинет претензии на греческую одноименную территорию), то теперь болгары отказывались признавать македонцев отдельным народом, а македонский язык они называют диалектом болгарского. В результате страна пошла на многочисленные уступки: поменяла официальное название, признала наличие у себя болгарского национального меньшинства. И теперь благосклонно ждет решения своей судьбы.

Парадоксально, но, чем более состоятельной является страна, тем хуже ее отношение к членству в ЕС. В Швейцарии в Союз хочет всего 3% населения, в Норвегии - 26% подданных королевства, в Исландии - 47%, Великобритании - 48%. Выделяется на этом фоне Сербия, где только 34% граждан стремятся в ЕС.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Юрий Шевцов, директор центра по проблемам европейской интеграции

- Думаю, что наибольшие шансы стать новыми полноправными членами Евросоюза есть у балканских государств – Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии и Черногории. Эти страны выполнили многие условия ЕС и, кроме того, понимают, что перспектива мира в регионе прямо связано с членством в интеграционном объединении. Да и сам Евросоюз заинтересован в том, чтобы у его границ было все спокойно.

При этом я не хочу сказать, что речь идет о ближайшем будущем, до полноценного вступления может пройти еще много времени. Просто остальные страны еще дальше от Евросоюза, чем эти балканские государства.