Генеральный директор общества «Знание»: «Учиться никогда не поздно и никогда не рано»

Фото: Роман Садовой

Гостем открытой студии «Комсомольской правды» на Восточном экономическом форуме стал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль. Вместе с обозревателем «КП» Александром Милкусом они обсудили, что такое информационные колодцы и как из них выбраться, современные форматы просветительских проектов и как сегодня создавать и распространять интеллектуальный контент, чтобы он был везде.

- Максим, в новом формате Российское общество «Знание» работает не так давно. Но уже накоплен массив интересных лекций, материалов. Как они структурируются, как ими можно воспользоваться для уроков в школе, занятий в вузах?

- Да, уже более 2 тысяч часов контента мы создали за год с небольшим. Огромное количество, самые разные темы и сферы знаний - наука, технологии, искусство, культура, история, бизнес, гибкие навыки, все что угодно. И форматы разные. Это и лекции, и этнографические фильмы, выездные и студийные дебаты. Структурируется это все несколькими способами. Во-первых, на сайте есть «Библиотека знаний», где можно поиском по тематикам, подпиской находить интересное. Сейчас за счет технологии искусственного интеллекта, рекомендательных систем появилась такая проблема, как информационные колодцы: людям всегда предлагается ровно то, что им точно интересно. Мы, например, знаем, что вы интересуетесь машинами, поэтому будем предлагать такой контент. Но помимо того, что вам точно интересно, мы стараемся давать вам и что-то новое.

- А как даете? Надо зайти на сайт Общества «Знание»?

- Совершенно верно, все это есть на сайте общества. Мы сотрудничаем с несколькими десятками компаний, которые работают непосредственно с молодежью. Так через разные инструменты вовлекаем в те или иные активности. Вы спросили про уроки в школах. Много контента уходит в информационные системы, которые существуют в школах – «Моя школа» или «Сферум». Многие наши лекции и фильмы идут туда в контексте релевантных тем уроков. У вас, допустим, есть урок по физике, там затрагивается та или иная тема, с ней связана лекция одного из наших ученых. И мы вам ее предлагаем, чтобы углубить знания.

- Точка входа - это общество «Знание» или это государственная информационная система «Моя школа»?

- Обе. В зависимости от того, какой у вас был контекст. Если это контекст школьной программы, то точка входа скорее через платформы Министерства просвещения. Если вы просто узнаете что-то новое, ищете ответ на вопрос, это будет скорее Общество «Знание» или та среда, где вы находитесь, например, соцсеть ВКонтакте (мы плотно работаем с коллегами). И в удобной вам среде, непосредственно ВКонтакте, вы тоже будете постоянно получать интересный контент от Общества «Знание». Мы везде.

УЧИМ ТЕХ, КТО УЧИТ

- В последнее время у нас появилось много научных коммуникаторов. Многие сотрудничают со «Знанием». Но есть ребята, которым тоже есть, что рассказать. Как они могут заявиться? В советское время лекторы Общества «Знание» проходили отбор и их были, по-моему, десятки тысяч. Как сейчас формируется?

- Очень похожая история. Существует главная кузница лекторов, система отбора. Это проект «Лига Лекторов», он уже стал флагманским и будет длиться целый год. И по всей стране, начиная с муниципальных, региональных этапов, онлайн и очные выступления будут проходить для тех, кто хотел бы себя попробовать в роли лектора или получить почетный статус победителя, если он уже является лектором. Попутно мы коллег обучаем. Потому что они проходят разные этапы, получают всё большую аудиторию, выступают онлайн, очно. И мы даем им доступ к онлайн-курсам и офлайн-обучению.

- Обучаете риторике?

- Не только. Выступления, создание и продвижение контента, различные механики взаимодействия с аудиторией, форматы просветительских проектов. В зависимости от их профиля они найдут множество программ обучения в нашем Центре Знаний «Машук», который совсем недавно открылся. И там мы учим тех, кто учит. Этот центр мы открыли вместе с Росмолодежью.

- То есть даже если ты не хочешь быть лектором, но у тебя есть необходимость, ты можешь получить необходимые компетенции?

- Да. А если ты хочешь стать лектором, есть Лига, в ней можно победить. Мы зовем не только победителей в наши ряды, но и финалистов, и хорошо проявивших себя на предыдущих этапах вовлекаем в наше сообщество, сейчас уже более 8 тысяч лекторов. А основная кузница кадров – это Лига.

- Лекции таких лекторов, кроме, конечно, известных людей, которые выступают, они просматриваются, цензурируются?

- Есть два инструмента оценки. Они используются и в «Лиге Лекторов», и далее в выступлениях на мероприятиях Общества «Знание». Это оценки слушателей. Так мы понимаем, интересно или нет, как ребята оценивают спикера, формат подачи, выбранную тему, ее раскрытие. И второе - оценки экспертов с точки зрения актуальности, достоверности, глубины этой темы. Мы всегда смотрим на эти два показателя. Бывает так, что оценки неудачные. Значит, либо мы эту тему дорабатываем, либо мы больше не зовем лектора с этой темой.

- А я могу как представитель образовательного учреждения пригласить лектора? У меня есть любимые блогеры, которые рассказывают про космос. Я бы хотел, например, Дениса Прудника послушать.

- Кстати, он победитель нашей Премии «Знание». Ответ – безусловно, можете. Мы всегда призываем школы, вузы, общественные организации, которые работают с молодежью, приходить к нам с запросом: хотим конкретную тему, хотим определенного спикера.

- Точка входа – сайт Общества «Знание»?

- Да. Где-то уже коллеги работают напрямую с нашими сотрудниками, где-то могут зайти и через наших партнеров - Министерство просвещения РФ и Министерство науки и высшего образования РФ. Это не значит, что мы гарантированно привезем ровно того, кого попросили.

- Звезду-лектора.

- Да. Но, может быть, и его получится. Мы стараемся максимально удовлетворить запрос. Но если все вдруг захотят, например, чтобы мы пригласили лектора уровня Германа Грефа во все 85 регионов, наверное, мы не сможем это сделать. Но мы стараемся.

ПРЕМИЯ «ЗНАНИЕ»

- Про Премию «Знание». В этом году прием заявок закончен. Я подавал в прошлом году, мы вышли в финал с проектом «Ассоциация плавучих университетов». Меня настораживает, что очень просто было подать заявку, я заполнил ее минут за 7. Так не бывает. Зачем вы это делаете, и как вы потом с этим потоком справляетесь? В этом году 3 тысячи заявок подали?

- 6 с лишним тысяч, это в два с лишним раза больше, чем в прошлом году. Действительно, на первом этапе подать заявку просто. И, мне кажется, это правильно. Мы хотим сделать Премию доступной, народной, чтобы как можно больше людей могло принять в ней участие. Дальше идет несколько этапов отбора. В этом году их стало еще больше. Это внутренняя комиссия, экспертная комиссия, экспертный совет. Каждый раз, когда вы проходите в следующий этап, наши коллеги связывают и запрашивают дополнительные данные, более подробное описание, примеры, чтобы перейти к отбору следующего этапа. В этом году добавилось еще очное выступление перед Почетным жюри. Мы привезем всех в Москву, чтобы номинанты смогли выступить перед нашим Почетным жюри за звание лауреата.

- Я еще раз хочу подчеркнуть, что точка входа – сайт Общества «Знание». Мне важно донести до наших читателей, что Общество «Знание» - это дорога в два направления. С одной стороны, это лекции, с другой стороны – это возможность пригласить к себе лектора и самим попробовать себя в этом качестве. Максим, какие еще придумали крючочки или акции, для того чтобы увлекать как можно больше людей? Изначально, задача была молодежь вовлекать, но уже и люди более старшего возраста втянулись.

- Да, и молодежь вовлекли, и более опытных людей, кому за 60-70 лет.

- Потому что интересно.

- Конечно. И никогда не поздно, и никогда не рано учиться, развиваться. Про новые «крючочки». У нас запустились новые форматы – во-первых, мы пошли и в форматы спектаклей, в просветительские фильмы, мы поддерживаем кинематографистов, документалистов. Совсем скоро – Гранд-финал «Лиги Знаний». Это итоги первого года, узнаем, кто у нас самый эрудированный. С начала лета мы полностью развернули работу для ребят Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Запорожской, Харьковской, Херсонской областей. И вот совсем недавно (опять же про эти «крючочки») прошло одно из самых наших крупных событий – федеральный марафон «Знание». 150 миллионов просмотров за три дня. Выступили 200 самых выдающихся спикеров, 5 площадок, одна из них в Луганске была, одна на Камчатке (впервые мы открыли там студию в рамках всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема», а еще в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, в Москве в парке «Зарядье», еще парковую зону подключили. Это, наверное, было самое грандиозное по масштабам мероприятие. Более того, его смотрели не только в трансляции зрители, но и видели на экранах зданий в городах, на улицах тоже транслировался марафон. Обустраивали фан-зоны в парках по всей стране, где большие экраны, посадочные места, и ребята тоже смотрели и обсуждали трансляцию. 10 тысяч зрителей посетили наши очные площадки.

- В общем, если вы еще не подключились к проектам общества «Знание»…

- … очень вас ждем. Каждый день в нескольких городах проходит несколько мероприятий на разные темы. Огромное количество мероприятий по всей стране. Вы всегда можете найти интересное для себя. Заходите на сайт Общества «Знание», находите свой город и смотрите календарь событий.

Можете сходить очно или подключиться в онлайне. Выбор огромный.