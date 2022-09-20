Калининградская область открыла в Воронцовском дворце в Крыму фотовыставку «Регион 39. Мозаика впечатлений»

Фото: gov39.ru

13 сентября на территории Воронцовского дворца в городе Алупка (Республика Крым) открылась межрегиональная выставка «Регион 39. Мозаика впечатлений». На экспозиции, подготовленной сотрудниками Калининградского областного историко-художественного музея (КОИХМ), представлены работы мастера документального фото Эдуарда Молчанова. Посетители выставки смогут узнать о самом западном регионе России, о событиях российской истории, интересных людях и об особом сплаве культур многонационального региона. На снимках – портреты тружеников, ветеранов, репортажи с места событий, городская архитектура, пейзажи.

РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСТВА

«Это первый проект, который мы реализуем совместно с музеем-заповедником после подписания соглашения о сотрудничестве в рамках Балтийского культурного форума у нас, в Светлогорске, в апреле этого года. Сегодня мне с радостью хотелось бы представить наш регион — Калининградскую область», – отметила директор КОИХМ Екатерина Манюк.

Посетить выставку «Регион 39. Мозаика впечатлений» в Алупке можно до ноября. Мероприятия организованы при поддержке министерства по культуре и туризму Калининградской области, министерства культуры республики Крым и Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника.

Накануне открытия экспозиции состоялась встреча Екатерины Манюк с министром культуры Республики Крым Татьяной Манежиной. Стороны обсудили перспективы сотрудничества Крыма и Калининградской области в сфере культуры и искусств, в том числе по направлениям музейного и библиотечного дела, театрального искусства и фестивально-концертной деятельности. В рамках работы Санкт-Петербургского культурного форума этой осенью запланировано заключить ряд соглашений о дальнейшем взаимодействии.

В ходе визита калининградской делегации были открыты выставки «Традициям флота верны» в Черноморском высшем военно-морском ордена Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова в г. Севастополе и «Герой-преобразователь» (к 350-летию со дня рождения Петра Великого)в Музее Черноморского флота в г. Севастополе, а также а также переданы издания историко-художественного музея в 5 библиотек Республики Крым.

Фото: gov39.ru

«ЕДИНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ДЕНЬ» ОТПРАВИЛСЯ В ХЕРСОН

В рамках визита делегации Калининградского областного историко-художественного музея в Республику Крым Министерство по культуре и туризму Калининградской области и Министерство культуры Херсонской области подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в сфере культуры и искусства, просвещения и образования

В ходе встречи с министром культуры Херсонской области в Симферополе представители КОИХМ передали выставку «Регион 39. Мозаика впечатлений». Кроме того, для школ и библиотек Херсонской области были переданы выставочные комплекты, выпущенные историко-художественным музеем в рамках проекта «Единый выставочный день» — «Герой-преобразователь. К 350-летию со дня рождения Петра Великого», «Герои и подвиги. 265 лет Гросс-Егерсдорфскому сражению», «Это наша с тобою земля. 75 лет Калининградской области» и другие издания, а также литература, предоставленная региональным отделением Российского военно-исторического общества.