Минобороны сообщило о ликвидации цеха бронетанкового завода в Николаеве

Средства ПВО РФ за сутки уничтожили 12 украинских беспилотников

Пока в еще украинских Карпатах выпал снег. Синоптики говорят, что на помощь российским военным на Донбассе идет скандинавский холодный фронт Куини. Открывший второй фронт циклон уже проникает на Украину через горные районы Австрии и Швейцарии, где все уже все замело сугробами, а температура ушла в минус. Это верный признак того, что скоро на Украине ляжет первый снег. И на нем с камер квадрокоптеров позиции украинских военнослужащих, а также следы их боевой техники будут видны отчетливо на несколько километров.

Сегодня рано утром в Запорожской области украинские военные вылезли из своих землянок и сразу попали под камеры беспилотников. Оказалось, что за ночь ледяной ветер сдул с лесопосадок всю листву и позиции стали отлично видны с воздуха.

В морозные и сырые украинские ночи источники тепла будут еще более заметны для российских тепловизоров. Это позволит на 4 километра выбивать врага из снайперских винтовок «Сумрак», а аппаратура винтокрылого «Аллигатора» позволяет увидеть, например, неостывший двигатель танка врага на расстоянии до 10 километров, и со 100-процентной вероятностью уничтожить обнаруженную цель.

Ка-52 за несколько километров может заметить в лесу отдушину, из которой выходит дым блиндажной буржуйки. Скрыться от чувствительной оптики "Аллигатора" невозможно. Все это говорит о том, что эффективность боевых действий на Донбассе вырастет в разы. Об успешных действиях наших военных в ходе специальной военной операции доложил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Вот, что он в частности сообщил журналистам: «В результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 81-й аэромобильной и 66-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоный Оскол и Студенок Харьковской области, 93-й механизированной бригады в районе Богородичное Донецкой Народной Республики уничтожено более 120 украинских военнослужащих, три танка и 12 автомобилей. В пунктах временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ и 114-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новогригоровка и Новая Одесса Николаевской области уничтожено более 70 националистов, свыше 15 единиц специальной военной техники и автомобилей. А на боевых позициях 59-й мотопехотной бригады в районах населенных пунктов Терновка и Андреевка Херсонской области ликвидировано до 100 военнослужащих и семь боевых бронированных машин».

Генерал-лейтенант отметил, что в Николаеве уничтожен цеха бронетанкового завода, в которых осуществлялся ремонт военной техники данного соединения.

Ударами армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены: шесть пунктов управления ВСУ, пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 49 артиллерийских подразделений, самолет Су-24 воздушных сил Украины, а также живая сила и военная техника в 142 районах.

Представитель Минобороны России отметил, что средствами противовоздушной обороны за сутки сбито: 12 беспилотников, над Херсоном - две американские противорадиолокационные ракеты «HARM», 27 снарядов американской реактивной системы залпового огня «HIMARS», а также «Ольха» в районах Донецка и Херсонской области.

Но подчеркнул, что «киевский режим продолжает провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции».

«В течение суток зафиксировано пять артиллерийских обстрелов тепловой электроподстанции, расположенной в непосредственной близости от атомной станции. Всего выпущено 24 артиллерийских снаряда из подконтрольного киевскому режиму населенного пункта Никополь Днепропетровской области. Одно из технических зданий получило повреждения. Артиллерийские подразделения ВСУ, обстреливавшие территорию атомной станции, ответным огнем подавлены», - сообщил Игорь Конашенков, и добавил, что «радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Ранее уже неоднократно сообщалось, что украинские националисты приковывали бойцов территориальной обороны с пулеметами цепями к телеграфным столбам. Извращенное воображение фашистов не иссякает.

Командир батальона "Восток" Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский: «под Херсоном ситуация непростая, сообщение через Днепр крайне затруднено, есть вероятность, что противник снова попытается вытеснить нас за реку, для чего он готов идти на беспрецедентные меры. На днях наши увидели танк противника и собрались его уничтожить, но его нетипичное поведение приостановило решение: танк поднял ствол вверх и начал вращать башней, как бы сигнализируя о сдаче. Наши парни подобрались к машине вплотную и увидели, что люки на танке заварены - экипаж просто замуровали, как в консервной банке, и отправили умирать….»

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

295 - самолетов

155 - вертолетов

2007 - беспилотных летательных аппаратов

375 - зенитных ракетных комплексов

5038 - танков и других боевых бронированных машин

839 - боевых машин реактивных систем залпового огня

3403 - орудия полевой артиллерии и минометов

5719 - единиц специальной военной автомобильной техники