Владимир Путин принял верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств

Перед Владимиром Путиным стояли 24 посла из совершенно разных государств - от Новой Зеландии и Португалии и до Сербии и Уругвая Фото: REUTERS

По традиции, президент перед новыми посланниками выступает с речью, где объясняет политику государства и нашу роль в мире. Путин отметил, что сегодня меняется вся архитектура международных отношений. Мир становится многополярным, но не все готовы это принять:

- Объективное развитие в сторону многополярности наталкивается, к сожалению, на сопротивление тех, кто пытается сохранить роль гегемона в мировых делах, контролировать всё, - обратил внимание Путин. - Но продолжаться вечно так не может. Для того, чтобы упрочить свое положение, вводятся нелегитимные санкции, осуществляется давление по всем векторам, в том числе, конечно, на Россию.

А страдают, по словам главы государства, в первую очередь «совершенно невинные государства, прежде всего развивающиеся и беднейшие». На них в первую очередь отразились ограничения на поставки наших энергоносителей, продовольствия и удобрений.

- Наше предложение бесплатно (Путин два раза подчеркнул это слово, - ред.) передать нуждающимся странам заблокированные 300 тысяч тонн удобрений до сих пор остаётся без ответа, - отметил президент.

Что касается российской политики, то «мы не свернём с нашего суверенного курса», заявил российский лидер. И будем дальше «продвигать объединительную повестку дня».

ОТ АЛЖИРА ДО СЕРБИИ

Перед Владимиром Путиным стояли 24 посла из совершенно разных государств - от Новой Зеландии и Португалии и до Сербии и Уругвая. И президент коротко охарактеризовал отношения России с каждой из них. Не обошел стороной и тех, кто сегодня проводит явно недружественную политику в отношении России. Вот лишь некоторые его слова:

- Россию и Уругвай связывают давние узы дружбы. Город Сан-Хавьер населён в основном потомками выходцев из России. Ценим, что проживающие там и в других местах люди с русскими корнями имеют возможность сохранять этнокультурную самобытность, национальные традиции и говорить на родном языке.

- Мы рассматриваем Египет в качестве одного из важнейших партнёров в Африке и арабском мире. Находимся в постоянном контакте с Президентом Сиси.

- Что касается российско-португальских отношений, то они в течение многих лет, даже столетий, носили разноплановый и обоюдовыгодный характер. Сейчас по известным причинам двусторонний политический и экономический диалог, сотрудничество приостановлены. Мы сожалеем об этом и уверены в том, что в конечном итоге ситуация выправится.

- В годы Второй мировой войны Новая Зеландия в составе коалиции союзников сражалась вместе с Советским Союзом против нацизма. Нынешнее же положение дел в двусторонних отношениях, как известно, нельзя считать удовлетворительным.

- Армения – наш близкий друг и стратегический союзник. Россия и Армения поддерживают интенсивный политический диалог. Только в нынешнем году мы с Николом Воваевичем Пашиняном встречались трижды

- Убеждены, что развитие сотрудничества между Россией и исторически близкой нам Молдавией на принципах прагматизма и взаимной выгоды отвечает коренным интересам народов двух стран.

- Россию и Сербию связывают отношения стратегического партнёрства, опирающиеся на традиции дружбы, культурную, духовную и историческую близость наших братских народов. Ценим стремление сербских друзей проводить взвешенный независимый курс на международной арене. Будем и впредь оказывать сербским друзьям всестороннюю поддержку в отстаивании легитимных прав и интересов Сербии, защите её государственного суверенитета и территориальной целостности.