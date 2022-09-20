«Любимые не умирают»

Азиза сама очень много боли в жизни испытала. У нее трагическая судьба Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Новая песня прозвучала во вторник, 20 сентября, в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) в программе «Непарадные портреты с Александром Гамовым».

В передаче приняли участие народный артист России Илья Резник и певица Азиза.

А история этой пронзительной песни началась с того, что журналист «Комсомольской правды» побывал в Луганске, где встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником.

Леонид Иванович в интервью, которое было опубликовано в нашей газете, впервые и поднял эту тему: о героях спецоперации пора бы уже снимать фильмы, писать стихи, песни…

Я рассказал о том своём разговоре Владимиру Путину - это было во время визита президента в Ашхабад.

- Хорошая идея, - одобрил президент. - И песни надо слагать, и стихи писать, и памятники им ставить. Они – Герои!

После этого и взялись за работу знаменитый поэт и известная певица. А я заразился идеей показать процесс создания песни. И понял, что это совсем непростое дело.

Прошло два месяца, прежде чем мне удалось послушать первую запись композиции. Азиза упорно отказывалась напеть хоть строчку по телефону:

- Я вам сразу, Александр, скажу. Я не тот человек, который будет показывать сырой материал. Предпочитаю сначала кропотливую работу провести, над собой, естественно, с поэтом, в музыкальном плане, с аранжировкой, а потом уже вынести результат… даже не на суд, такие песни не обсуждаются, а на свет.

Потому что это больше, чем песня.

- Это реквием. Илья, как рождались строки?

Резник:

- Они рождались всей моей жизнью. Потому что я – дитя войны, я блокадный ребенок, папа у меня погиб в 1944 году.

И вот сейчас происходит военная спецоперация, и опять чей-то отец погибает за свою Родину.

Могу сказать, что к теме я пришел через молитву, которую написал.

Доблестным воинам, павшим в отчаянных битвах,

Кров защитившим родной от беды и страданья

Эта, рожденная сердцем и болью молитва…

Только после этого в сердце родились слова, ставшие реквиемом. А после того, как композитор Александр Батрак положил их на музыку, а Азиса исполнила – песней.

Кстати, Батрак – житель Севастополя, нашего Крыма.

- Приоткройте творческую кухню – почему первое исполнение вы доверили Азизе?

Резник:

- Азиза для нас с Ирой (Ирина – супруга, единомышленник поэта -А.Г.) - родной человек, я певицу знаю с ее 16 лет, когда она жила еще в Ташкенте.

Азиза сама очень много боли в жизни испытала. У нее трагическая судьба. Доля, я бы сказал…

Поэтому, когда наш владыка, епископ Ялтинский Нестор сказал, что реквием должна петь женщина, я подумал об Азизе. В храме Покрова Святой Богородицы мы с ней часто бываем.

Илья Резник создал реквием, посвящённый Героям военной спецоперации Фото: Александр ГЛУЗ

Азиза:

- Я крещенная. Мое православное имя – Анфиса.

И хочу добавить, что не понаслышке знаю, что такое война.

Я родилась в семье композитора, заслуженного деятеля искусств Узбекистана Мухамедова Абдурахима Нурматовича. Мой папа - фронтовик, инвалид Великой Отечественной войны. Он в 16 лет вышел из ташкентского детдома сразу на фронт. Он всегда рассказывал нам, своим трем дочерям (я самая младшая в семье), что такое война. Знаете, он нас не щадил, называя вещи своими именами. Поэтому с детства мы через себя уже пропустили боль, которую познал наш отец.

А когда мне исполнилось 18 лет, я тогда уже работала в ансамбле «Садо», мы впервые поехали с концертами в Афганистан. Выступали перед нашими воинами, перед ранеными в госпиталях. Это были совсем мальчишки, максимум 20 лет, кто-то без рук, кто-то без ног. Очень тяжелое зрелище.

А позже часто ездила со своими концертами и в Назрань, и в Чечню во время чеченской войны. В моем репертуаре очень много песен на военные темы, я сама сочиняю.

- Азиза, вы сколько раз были в Афгане?

- Три раза. Конечно, тяжело об этом вспоминать, но тогда мы были совсем молодыми девчонками, не понимали всей опасности, но зато понимали ответственность своей миссии.

Когда я услышала песню Ильи, в моей душе откликнулся плач матерей, которые провожают сыновей на защиту своего Отечества.. Когда мы над текстом работали, я сказала об этом Илье Рахмиэльевичу. Он написал более глубокую строчку – «скорбит в молитвах мать-земля». Понимаете, над каждой строчкой, над каждой фразой мы работали.

- Очень долго, мне показалось.

Певица Азиза со специальным корреспондентом "Комсомолки" Александром Гамовым Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Резник:

- Азиза к каждой строчке, к каждому слову по-хорошему придирается.

- Например, какие?

Азиза:

- Например, мне, легче петь, когда фраза заканчивается на открытый гласный звук, на «а», на «е». А если на «и», это сковывает, «обрубает» тебя. Я просила Илью заменить строчки, которые заканчивались на согласные или на «у», «и», «ы». Илья тут же, не отходя от телефонной трубки, не меняя смысла текста, давал мне альтернативные слова.

Резник:

- Часто я соглашаюсь. Хотя не во всем. Иногда единовременно рождалось слово или строка какая-то.

- А по манере исполнения у вас было согласие?

Азиза:

- Я человек очень эмоциональный. У меня, как у певицы, достаточно широкий диапазон голосовой. Когда я стала репетировать, все время хотела выходить на какой-то крик, стон, на какую-то сильную эмоцию. Я собиралась уже на втором куплете петь на две октавы выше

Но Илья Рахмиэлевич слышал эту композицию по-другому. Он все время говорил: «Азиза, тише, Азиза, спокойнее . Азиза, сдержаннее».

Азиза в эфире Радио «Комсомольская правда» Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

А мне было очень сложно сдерживать свои эмоции. И так, как он требовал, обычно не пою. Это какая-то другая Азиза, я даже не подозревала, что смогу заставить свой голос звучать по-новому.

Но все же, признаюсь, на своих сольных концертах я не во всем слушаюсь Илью Рахмиэльевича.

- Илья, скажите, кому адресован реквием?

Резник:

- Когда песня зазвучала на книжной ярмарке в Гостином Дворе, буквально на второй фразе все посетители встали. Я думаю, она адресована всем, кто любит свою Родину.

Азиза:

- Я выступила с песней на одной из площадок в День города в Москве. Дети, которые стояли впереди взрослых, плакали. Ну, а ребенка же не обманешь. Он все понимает.

Резник:

- Это сопричастность к судьбе Отечества.

Летим как мотыльки на пламя, Друзей теряем дорогих,

Помянем тех, кого нет с нами. И будем думать о живых.

- Я девять раз бывал в борющемся Донбассе с Иосифом Кобзоном, когда никто из артистов еще туда не ездил. Он там в основном пел советские песни военных лет. «Темная ночь», «Песенка фронтового шофера…»’Илья, на вас эти песни повлияли?

- Конечно! Фильм «Два бойца», в котором звучит шедевр «Темная ночь» композитора Никиты Богословского и поэта Владимира Агатова в исполнении Марка Бернеса, я смотрел в эвакуации на Урале семь раз.

Азиза:

- Вот мы сидим в теплой студии, спокойно идем на работу, в магазин, расслабляемся дома у телевизора, праздники какие-то проводим. А ребята на передовой, встали щитом перед нечистью.

И что я могу сделать для них? Петь!