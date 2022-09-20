Сергей Пускепалис: «Жизнь – это что-то чудесное, в чем место есть всему»

Публикуем избранные фрагменты из интервью актера Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Трагическое происшествие унесло жизнь известного театрального режиссера, худрука Ярославского драматического театра им. Волкова Сергея Пускепалиса. Массовая публика знала и любила его за роли в фильмах («Как я провел этим летом», «Простые вещи») и сериалах («Крик совы», «А у нас во дворе»). Как актер он символизировал надежность. Основательность, мягкую и добрую силу. Сергей Пускепалис не раз давал интервью телегиду «Телепрограмма» (входит в ИД «Комсомольская правда»). Последний разговор состоялся в апреле, накануне премьеры фильма «Крылья над Берлином» с его участием. Публикуем избранные фрагменты из этих интервью.

О жизни

«Что бы ни случилось, жизнь сама по себе гораздо интереснее и разнообразнее, чем наше отношение к ней. Жизнь – это что-то чудесное, в котором место есть всему. И ты должен ею распоряжаться не как тебе, любимому, хочется. Чтобы не подвести близких. Если у тебя есть близкие люди - есть, перед кем быть в ответственности, это здорово. А если нету… Надо задуматься: а почему?»

О кризисе среднего возраста

«Когда я умру, может, люди со стороны и поймут, когда у меня был этот кризис. Это же все растворено в реке жизни. Я не могу сказать: «вы знаете, 18 марта такого-то года у меня начался кризис, а закончился он 20 июня». Что-то было, наверное… Я не помню, не фиксирую».

О семейной жизни на расстоянии

Семейный очаг у Пускепалиса в Железноводске — при том, что он чаще бывал в Ярославле и в Москве. С супругой Еленой они прожили больше 30 лет.

«У нас так сложилось, живем до сих пор. И собираемся дальше этим заниматься. У кого-то, может быть, сложится по-другому. Главное, чтобы люди, ну… Не терпели друг друга. Меня трудно пилить очень. Я такой... не очень пилимый! Но считаю, что лучше не давать оснований для этого».

О способе пережить трудности

«Общение и только общение. С хорошими людьми. Мне кажется, это самое главное. Я думаю, в одиночку человек не справится никогда ни с чем. Побыть с кем-то, кому хорошо в данный момент. Порадоваться за них, и тебе уже легче. Это тепло и тебя согревает. А в одиночку, уходить в запой… Это путь в никуда».

О выпивке

«Курить бросил, а выпить могу с удовольствием! Только надо делать это красиво, со знанием дела, в хорошей компании. Чтобы в душу лилось! Тогда это будет замечательно. Это в дело все…»

О сложной фамилии, которую все произносят неправильно

По идее ударение падает на первый слог, но русскоязычному человеку проще произнести «Пускепалис» с ударением на третий. Но режиссер никого не поправлял.

«Отец этим не занимался, и я этим не занимаюсь. Отца привыкли называть Пускепа лис, он спокойно к этому относился. Это меня называют Сергей Витауто (литовская традиция отчества, от имени отца Витус. - Авт.). У отца полностью имя звучит Витус Брониславус Иона, но его называли всю жизнь Витус Иванович, так сложилось. Если бы он мне сказал: «Сынок, на каждом углу поправляй людей», я бы поправлял».

Об искусстве

«Для чего нужно искусство? Для того, чтобы побороть свои страхи перед миром. Началось все с наскальных рисунков. На любой страх сейчас можно найти ответ. Просто надо не лениться почитать, посмотреть».

О русском человеке

«Русский человек смог остаться экологически чистым. Это человек, у которого традиционные ценности, который без этих присадок — без постмодернизма этого. Может быть, кому-то кажется, что это банально или немодно, неоригинально, но русский человек не утратил экологическую сущность, не отравлен еще окончательно благами и новшествами, которые предлагаются человечеству [Западом]. Нас, может быть, поэтому считают отчасти недотепами или какими-то чудаковатыми людьми. А для меня это называется экологически чистым человеком».