Кейт Миддлтон и Меган Маркл на прощании с королевой: Реверанс дорогим брендам, драгоценности и яркий макияж

Кейт Миддлтон смоглa при выборе одежды соединить традиции траурных церемоний и выглядеть элегантно Фото: REUTERS

Королеву Елизавету II похоронили 19 сентября в фамильном склепе в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Особое внимание фотографов на церемонии прощания привлекли невестки нового короля Карла III. Кейт Миддлтон и Меган Маркл смогли при выборе одежды соединить традиции траурных церемоний, сделать реверанс британской моде и выглядеть элегантно — как и положено по статусу. Но их все равно обсуждали. Рассказываем какие бренды выбрали Кейт и Меган на церемонию прощания.

Кейт Миддлтон на прощании с королевой была в черном платье-пальто Alexander McQueen. Точно таких у нас в продаже нет, но похожие этого же бренда можно приобрести, к примеру, в ЦУМе за 400 – 500 тысяч рублей. Элегантный наряд, подчеркивающий фигуру. У Кейт есть такое же платье-пальто, но белого цвета – в нем она была на встрече G7 в Корнуолле и во время празднования платинового юбилея королевы. В социальных сетях уже сутки обсуждают невероятной красоты украшения герцогини из коллекции королевы – жемчуг с длинной историей. Кейт Миддлтон надела колье из четырех ниток жемчуга, которое сделали ювелиры Garrad из жемчуга, подаренного Елизавете II правительством Японии во время визита ее в эту страну. Жемчужные серьги королева недавно подарила Кейт - жемчужины для них были свадебным подарком Елизавете шейхом Бахрейна.

Кейт Миддлтон на прощании с королевой была в черном платье-пальто Alexander McQueen Фото: EAST NEWS

А вот вторая невестка короля Карла III Меган Маркл пришла в серьгах – уменьшенной копии тех, что у Кейт. Это – единственный драгоценный подарок, который королева сделала Меган, случилось это перед свадьбой с принцем Гарри. Меган Маркл на прощании была в черном платье-кейпе от Stella McCartney. Теплые платья этого дизайнера у нас можно купить в ЦУМе за 300 – 400 тысяч рублей. Все женщины королевской семьи обязательно – в шляпах. У Меган головной убор от ведущего британского модиста Стивена Джонса. Чаще всего обсуждали в социальных сетях чрезмерно яркий (на первый взгляд) макияж Меган с эффектом смоки айс (сильно накрашены глаза) - дымчатыми тенями, стрелками, а также коралловой глянцевой помадой кораллового цвета. Кто-то даже разглядел якобы накладные ресницы.

Меган Маркл на прощании была в черном платье-кейпе Фото: EAST NEWS

Траурный наряд юной принцессы Шарлоты был продуман до мелочей. Дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма 7-летняя Шарлотта к траурному наряду впервые официально надела шляпу от любимого модельера своей мамы Джейн Тейлор. На принцессе также было шерстяное пальто от Ancar, а на нем брошь с драгоценными камнями из королевской коллекции в виде подковы. Королева Елизавета любила лошадей и славилась хорошими навыками верховой езды. Так что эта брошь – тоже дань памяти прабабушке. Образ ребенка, как и взрослых членов королевской семьи, продуман до мелочей.