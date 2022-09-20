Андрей Турчак: Судьба Донбасса, судьба освобождённых территорий - быть вместе с Россией, быть её неотъемлемой частью

Честное и открытое голосование закрепит де-юре его результаты раз и навсегда, а де-факто Донбасс и освобождённые территории - уже Россия, отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Вхождение в состав России – то, чего Донбасс добивался 8 лет. В мае 2014 года жители Донецкой и Луганской Народных Республик часами стояли в очередях на участки, чтобы проголосовать. Хотели стать частью России. Никто не мог тогда и подумать, что впереди 8 долгих лет войны, бесконечных обстрелов украинскими нацистами и убийств мирных жителей», - пояснил политик.

По его словам, спецоперация показала, кто этой земле и этим людям мать, а кто - мачеха.

«Судьба Донбасса, судьба освобождённых территорий - быть вместе с Россией, быть её неотъемлемой частью. Люди там этого хотят, очень ждут и верят, что это произойдёт», - резюмировал секретарь Генсовета партии.