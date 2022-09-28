Клубная жизнь возрождается

Дома культуры от именитых архитекторов появлялись не только в столице, но и в провинции. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

140 лет назад в Томске открылся первый Народный дом, ставший прообразом современных Домов культуры. С этого времени такие учреждения стали открываться повсеместно. Под их крышами гармонично сочетались образование, просветительство и досуг. Как правило, в Народном доме были библиотека, зал для театральных и музыкальных представлений, танцев и лекций, учебные классы, где взрослые и дети учились грамоте.

В 1920-е годы резко возросло количество культурно-досуговых объектов, только назывались они уже не Народным домом, а рабочим клубом, позднее – Домом культуры. Именно на них руководство страны возложило важную идеологическую задачу – формировать человека нового типа – человека советского. Как говорил нарком просвещения Анатолий Луначарский, «клуб должен быть кусочком социализма, местом и обучения, и отдыха, и распространения среди окружающих основных начал нового социалистического понимания жизни и социалистического строительства».

В 1922 году в стране появилось 12,2 тысячи клубных учреждений, количество которых к началу Великой Отечественной войны выросло до 118 тысяч.

Их значительному содержанию должна была соответствовать и форма. Многие проекты Домов культуры, ставшие впоследствии памятниками зодчества, создавали знаменитые архитекторы. Например, увековеченный в финале романа «12 стульев» Центральный дом культуры железнодорожников построен по проекту академика архитектуры Алексея Щусева. А легендарную «Горбушку» проектировал один из первопроходцев конструктивизма Яков Корнфельд. Константин Мельников создал красивейший и необычный проект Клуба Союза коммунальников. Это здание до сих пор украшает перекресток Стромынки и Бабаевской улиц. Казимир Малевич работал над реновацией Народного дома в Ленинграде.

Дома культуры от именитых архитекторов появлялись не только в столице, но и в провинции. Например, тот же Яков Корнфельд спроектировал Клуб строителей в Свердловске, ставший впоследствии Свердловской киностудией, Дома культуры и клубы в Воронеже, Рыбинске, Аше, Волгограде, Перми. Константин Мельников спроектировал клуб в Ликино-Дулево, творческий тандем братьев Весниных – Дом культуры в Шатуре.

В предвоенные годы только в сельской местности появилось около 80 тысяч Домов культуры и клубов. Как правило, они были визитной карточкой, самым заметным и красивым зданием.

1960-е годы принято считать периодом расцвета сельских клубов. В это время в глубинке строятся тысячи культурно-досуговых учреждений. А крупные клубы с хорошим оснащением переименованы в сельские Дома культуры и объединены с небольшими клубами и красными уголками колхозов. По отчетам министерства культуры, централизация и укрупнение позволили лучше вести культмассовую и кружковую работу.

Один из старейших Домов культуры с вековой историей находится в поселке Верхний Ландех Ивановской области. В 1918 году там был открыт Народный дом, где действовали народный хор и драматический кружок, в котором ставили Чехова, Островского, Шиллера.

В середине прошлого века верхнеландехский ДК переехал в новое здание, и в нем создаются ансамбль баянистов, духовой оркестр, танцевальные коллективы, кружки, секции и агитационно-художественные бригады. Агитбригады выступали как в ДК, так и на импровизированных сценах красных уголков колхозов, полевых станов.

В истории этого Дома культуры были взлеты и трудные времена. Но он до сих пор остается сердцем села с населением чуть больше 1,5 тысяч человек. Много лет радуют зрителей ансамбль «Радуница», народный театр «Встреча», ансамбль ветеранов «Ивушка», детские ансамбли «Росинка» и «Веретенца», взрослый вокальный коллектив «Альянс», любительские объединения «Ветеран», «Родничок», «Ровесники», «Старшеклассники». В ДК взрослые и дети осваивают навыки плетения из бересты, ткачества и швейного декора.

Во все времена Дома культуры были отдушиной для жителей малых городов и сел. Но в 1990-е годы они начали переживать упадок и запустение. Многие и вовсе канули в небытие. Местные власти сдавали их в аренду коммерческим структурам или вовсе вешали на двери замок. Аргументировали это тем, что посещаемость стремится к нулю или нет денег «поддерживать огонь» в очаге культуры. В результате с 1991 до 2019 года количество Домов культуры сократилось с 72 до 42 тысяч. Многие из оставшихся не закрылись благодаря энтузиазму и неравнодушию сотрудников ДК и местного руководства.

Например, в башкирском селе Асяново живут немногим более 1,5 тысяч человек, и провести с пользой и удовольствием досуг им, кроме как в ДК, негде. Он был построен в 1984 году, и в нем функционировали фольклорные, танцевальные и театральные коллективы, ансамбль народных инструментов, кружки.

К несчастью, в 2018 году случился пожар, и очаг культуры на время угас. Но благодаря нацпроекту «Культура» он был не просто возрожден, но и модернизирован. В Асяновском ДК обновили зрительный зал и музей, подготовили помещение для занятий танцами, открыли тренажерный зал, детскую игровую комнату. Дом культуры получил новую мебель, современное звуковое и световое оборудование. Здесь постоянно происходят интересные события, которые неизменно привлекают жителей села.

Это один из более чем тысячи ДК, в которые нацпроект вдохнул жизнь. Сегодня в обновленных Домах культуры можно реализовать любую идею и стать участником популярного движения по развитию креативных индустрий. За 2019-2021 годы в регионах построено 145, реконструировано 34 и капитально отремонтировано 796 Домов культуры. Всего до конца 2024 года планируют обновить 991 учреждение.