Домра, домбра и думбра: в Кремле завершился первый фестиваль национальных оркестров России

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

В минушие выходные в Кремле состоялся первый фестиваль национальных оркестров России. Выступили коллективы из 15 регионов страны, причем, звучали самые диковинные инструменты. И огромная, с человеческий рост, бас-балалайка, и курай, и фандыр, и пондар и десять видов домбр, домр и думбр.

Вишенкой на фестивальном тортике было и то, что национальные оркестры выступали в необычных костюмах. Представители Чечни, например, как один были в папахах, а девушки из якутской филармонии - в черных бархатных платьях с дорогой меховой оторочкой. Если бы на сцене проводился конкурс на самый стильный наряд, то Якутия одержала бы уверенную победу. И поспорить могла бы разве что домристка Екатерина Мочалова. Все давно заметили, что на каждом выступлении Екатерина блистает новыми платьями, количество которых явно больше, чем пальто у Тутберидзе (!). На концерте исполнительница щеголяла в нежно-розовом газе с блестками.

Что касается самой программы, состоящей из сорока трех номеров, то она не прошла комом, хотя организаторам не позавидуешь. Понятно, что Кремль - это самая престижная площадка. Однако там сложная акустика, особенно для оркестров. А еще - собрался полный зал отнюдь не консерваторской, а самой наиширочайшей аудитории, поэтому пришлось создавать программу под стать, чтобы было всего на любой вкус. Поэтому не обошлось без эстрадно-попсовых элементов. Для некоторых коллективов это сыграло злую шутку, порой возникало ощущение, будто народные инструменты и сами исполнители - всего лишь декорации для мощного синтезаторного тынц-тынц-тынц.

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

Поэтому отличились колективы, которым удалось сохранить гармонию исполнения. Здорово выступил оркестр "Малахит" из Челябинска. Оркестр блеснул не только интеллигентным исполнением "Уральской фантазии", но и великолепными костюмами. Впечатлил национальный оркестр народных инструментов Республики Башкортостан: под управлением заслуженного артиста РБ Линара Давлетбаева прозвучало очень колоритное произведение Евгения Чугаева "Эжен Батыр"

Интересно выступили калмыки с отрывком из концерта-спектакля "Страна Бумба" по мотивам калмыцкого героического эпоса "Джангар".

Одна моя знакомая ворчунья очень скептически относится к переложению классики для народных инструментов, вроде Баха на баяне и Паганини на балалайках. Однако Екатерине Мочаловой удалось удивить не только платьем.

Исполнительница представила "Русский танец" из балета "Лебединое озеро" Чайковского и сумела преодолеть как акустику зала, так и предубеждения относительно переложений. Домра звучала органично и абсолютно сообразно произведению. Среди певцов наибольший вау-эффект вызвала Ирина Крутова, солистка ансамбля "Россия имени Зыкиной". Когда Ирина исполняла "Оренбургский пуховый платок" и по залу пошел шепоток обуждений. "Как Зыкина", - шептались справа. "Нет, хуже", - возражали слева. "Лучше", - негодовали сидящие спереди. Понятно, что без сравнения с первоисточником дело не могло обойтись. Крутова пела очень хорошо, хотя иначе, чем Людмила Георгиевна. Лично я обратил внимание на специфическое произношение. "Оренбургский платок" звучал как "арянбуржский", но при этом в тексте слышалось московское редуцирование, "Я готова тебе ДРАГАЯ" и "пусть тебя, моя мам, СГРЕЕТ".

Получился интересный эффект, будто песня поется от лица современной, модной и чуточку манерной дамы. "Мама, представь, я погла тебе купить что угодно, но для тебя, драгая, раздобыла такой винтаж. И ты конечно, оценишь, ты знаешь толк в драгих вещах".

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

Ну а почему бы и нет. Прочтения (и пропения) разные нужны и важны.

Концерт завершился могучим "Я лечу над Россией" в исполнении Надежды Крыгиной. (Это классика, захочешь, а не придерешься). В целом, первый фестиваль закончился на позитиве. Для многих четырехчасовое действо стало бы концертом на выживание, но все пролетело в один миг.

Так что, работать есть над чем, но нельзя и не согласиться с Александрой Пахмутовой, сказавшей в видеоприветствии:

- Я хочу, чтобы эта инициатива продолжалась.

И я тоже хочу.