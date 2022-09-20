Роли Сергея Пускепалиса: От врача и военного до моряка и тренера

Первая по-настоящему заметная роль Сергея в фильме "Как я провёл этим летом" сразу принесла ему кучу призов

Эпизод в фильме "Прогулка" (2003), кажется, не имел никакого сюжетного значения, все происходило будто бы на заднем плане, но снято и сыграно это было настолько колоритно и точно, что зрители момент запомнили. Так началась кино- и телекарьера Пускепалиса, в которой было множество ярчайших ролей. Некоторые из них мы предлагаем вам вспомнить.

"Как я провёл этим летом" (2010)

Первая по-настоящему заметная роль Сергея сразу принесла ему кучу призов, в том числе и награды престижного Берлинского кинофестиваля. В психологическом триллере Алексея Попогребского, по сути, всего два героя, одного из них, начальника метеостанции, и сыграл Пускепалис.

"Жизнь и судьба" (2012)

В 12-серийной масштабной телепостановке по роману Василия Гроссмана снималось множество звезд, от Сергея Маковецкого до Александра Балуева, но Пускепалис, которому досталась роль капитана Грекова, среди них не затерялся.

Кадр из фильма "Жизнь и судьба"

"Метро" (2013)

Один из немногих опытов российских кинематографистов в жанре "фильм-катастрофа" явно не стал шедевром - спецэффекты местами не дотягивали до мирового уровня, сюжет не отличался оригинальными идеями. Однако картину вытянули актеры, среди которых одну из ведущих скрипок играл именно Сергей, исполнивший роль врача Андрея Гарина.

Кадр из фильма "Метро"

"Восьмерка" (2013)

Драме Алексея Учителя о жизни и "творчестве" провинциальных бойцов ОМОНа участие Пускепалиса, сыгравшего командира лихих стражей порядка, добавило колорита и основательности.

"Черное море" (2014)

Один из немногих выходов Пускепалиса на международную актерскую сцену. В этом британском триллере, снятом именитым шотландцем Кевином Макдональдом, солировал сам Джуд Лоу, однако рядом с ним работало немколько артистов из России, среди которых, помимо Пускепалиса, были Григорий Добрыгин и Константин Хабенский.

Кадр из фильма "Черное море"

"А у нас во дворе…" (2017)

В этой незатейливой на первой взгляд мелодраме с детективным уклоном Сергей образовал удивительный дуэт с Равшаной Курковой. Пускепалис сыграл бывшего милиционера, который любит алкоголь и не слишком привечает людей, а Куркова изобразила работающую дворником узбечку. За непростыми отношениями героев следить было невероятно интересно, что и предопределило успех сериала и выход второго сезона.

Кадр из фильма "А у нас во дворе…"

"Ледокол" (2016)

"Ледокол" стал серьезной заявкой на возрождение советских кинотрадиций - тут тебе и производственный конфликт, и фильм-катастрофа, и даже песня Цоя на финальных титрах. Результат, как это часто бывает, не смог в полной мере подтвердить амбиции авторов, но к актерам и особенно к Пускепалису, сыгравшему жесткого капитана Севченко, претензий у зрителей и критиков не было.

"Ледокол" стал серьезной заявкой на возрождение советских кинотрадиций Фото: кадр из фильма

"Шифр" (2019)

Один из самых ярких исторических телепроектов последних лет во многом обязан своим успехом харизме Пускепалиса, под чутким руководством героя которого в середине 50-х работает группа талантливых специалисток по дешифровке. Классическая схема "куча отважных девчонок под началом сурового мужика" была любима у нас еще со времен картины "А зори здесь тихие" и в "Шифре" получила новую жизнь.

Кадр из фильма "Шифр"

"На острие" (2020)

Пускепалису с его внешними данными просто нельзя было не сыграть спортивного тренера, и создатели драмы "На острие" отлично это понимали. Актеру досталась роль наставника сборной России по фехтованию - именно в эту сборную стремятся пробиться две непримиримые соперницы, которых сыграли Светлана Ходченкова и Стася Милославская.