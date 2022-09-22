Предупрежден – значит вооружен: помощь антибиотикам в борьбе с устойчивыми бактериями

Ученые продвинулись в борьбе с бактерией, которая вызывает внутрибольничные инфекции. Фото: Shutterstock

Результаты исследования опубликованы в официальном журнале Европейской федерации фармацевтических наук – European Journal of Pharmaceutical Sciences.

Одна из наиболее сложных проблем современной медицины – возрастающая резистентность бактерий к антибиотикам. Количество штаммов патогенных микробов, на которые не действуют антибиотики, увеличивается с каждым годом. Многие из этих бактерий могут вызывать у людей серьезные заболевания.

Самым известным из таких микроскопических врагов является Klebsiella pneumoniae (клебсиелла пневмонии, палочка Фридлендера). Эта небольшая бактерия встречается почти повсеместно и в большинстве случаев не представляет угрозы для обычных людей. Однако ситуация меняется к худшему, когда речь заходит о человеке с ослабленным иммунитетом, например, зараженного другой инфекцией. После попадания в уязвимый организм клебсиелла может вызывать различные заболевания, самым распространенным из которых является пневмония. В последнее время встречается все большее количество штаммов этой бактерии, которые невосприимчивы к большинству доступных антибиотиков. Кроме того, эта бактерия является одной из основных причин внутрибольничных инфекций.

Группа ученых из России и Франции изучала возможность противодействовать таким возбудителям c помощью препарата на основе технологически обработанных антител.

Несколько групп мышей инфицировали различными дозами бактерий. В то время как наименьшие дозы приводили только к потере веса у больных животных, введение больших доз приводило к летальному исходу. На данной модели проверялось нескольких вариантов лечения.

В виде положительного контроля в исследовании использовали гентамицин – антибиотик, хорошо подавляющий штамм клебсиелл, которым инфицировали мышей. В качестве отрицательного контроля использовался антибиотик амоксициллин, к которому данные бактерии невосприимчивы. В исследуемой группе к нерабочему амоксициллину добавляли экспериментальный препарат, представляющий собой раствор технологически обработанных антител к комплексу гистосовместимости. Данный комплекс является сложной системой генов и связанных с ними белков, которые выполняют обширные функции в иммунной системе организма. К таким функциям относится распознавание собственных и чужеродных клеток. Именно поэтому ученые предположили, что использование препарата на основе технологически обработанных антител к комплексу гистосовместимости может привести к повышению выраженности иммунного ответа животных на вводимый патоген.

Эффективность терапии оценивали по выживаемости животных, а также по изменению их веса в течение заболевания. Потеря веса является стандартным показателем тяжести переносимого организмом заболевания. Мыши, которые получали неэффективный антибиотик вместе с препаратом, выживали почти также часто, как и мыши, которых лечили эффективным антибиотиком. В группах мышей, которые были заражены слабо, терапевтический эффект выражался в сохранении веса. Таким образом, с помощью раствора технологически обработанных антител к комплексу гистосовместимости получилось усилить влияние антибиотика на бактерии.

После столь многообещающих результатов ученые проверили действие антибиотиков на бактерии напрямую, добавляя их к культурам вне организма. Эффективный гентамицин действительно останавливал рост колоний, в то время как амоксициллин, введенный совместно с исследуемым препаратом, никак не замедлял рост патогенных микробов. Это доказывает, что раствор технологически обработанных антител оказывает воздействие именно через регуляцию ответа иммунной системы на инфекцию, не подавляя рост бактерий напрямую.

Результаты данной научной работы важны для разработки новых подходов к лечению инфекций, вызванных невосприимчивыми к обычным антибиотикам бактериями.

А пока ученые продолжают работать над новыми лекарствами, не забывайте, что один из лучших способов не заболеть пневмонией – это держать свой иммунитет в полной боеготовности. А еще почаще мыть руки.