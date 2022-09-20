Содом и Гоморра: после оспы обезьян США накрыла волна сифилиса

Но ладно бы только сифилис, но и другие заболевания бьют рекорды, например, гонорея. А число выявленных пациентов с ВИЧ подскочило аж на 16% Фото: Shutterstock

Сразу на 26% в этом году подскочил в США уровень заболевания населения сифилисом. Общее число носителей этой инфекции превысило рекордные уровни 1948 года, сообщает «Гардиан».

Но ладно бы только сифилис, но и другие заболевания бьют рекорды, например, гонорея. А число выявленных пациентов с ВИЧ подскочило аж на 16%. А ведь еще не закончила «победное шествие» по США обезьянья оспа, основным способом передачи которой являются гомосексуальные контакты мужчин.

Теперь американцы ломают голову над тем, как исправить ситуацию. В частности, уже на походе экспресс-тесты по выявлению болезней, передающихся половым путем. Кроме того, власти хотят усилить пропаганду использования презервативов. «Все просто: венерические заболевания распространились из-за того, что все больше людей занимаются незащищенным сексом», - объясняет Майк Сааг из Университета Алабамы.

Некоторые эксперты считают, что рост числа половыми заболеваниями связан с тем, что после вынужденного сидения дома в пик пандемии коронавируса молодые американцы теперь добрались до свободы и совсем потеряли голову.

Как утверждает статистика, заболеваемость сифилисом США начала резко снижаться с конца 1940-х годов из-за внедрения в медицинскую практику антибиотиков, достигнув своего минимума в 1998 году. Еще недавно врачи готовились объявить о полной победе над заразой. Как оказалось, преждевременно.