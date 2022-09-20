МТС оцифровала национальный природный парк «Ленские столбы» в Якутии

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Аудиогид охватывает речной маршрут по акватории реки Лена, и пешую часть – по экотропе национального парка с видом на природные каменные изваяния. Всего в гиде более тридцати интересных локаций на протяжении почти ста километров. В экскурсию вошли – питомник лесных бизонов «Усть-Буотама», песчаные дюны Тукуланы, стоянка древнего человека «Диринг-Юрях». Также по пути на смотровую площадку можно услышать историю о образовании Ленских столбов, увидеть, как природа шлифует скалы, узнать, какие животные, птицы и растения способны жить в условиях колебания температуры до 80 градусов и «повстречать» «Дух Ленских столбов». В путешествии туристов будет сопровождать голос, известный каждому жителю Якутии – аудиогид озвучен актером Ньургуном Бэчигэн.

Бесплатная аудио-экскурсия доступна к скачиванию абонентам любого оператора на платформе МТС Live. Перед началом экскурсии достаточно скачать приложение МТС Live на свой смартфон из AppStore или Google Play, в разделе Digital-контент найти аудиогид «Место силы: Ленские столбы» и следовать по маршруту. Аудиогид работает автономно, мобильный интернет не расходуется, можно в любом месте подключиться и прослушать рассказ о ближайшей локации.

«Социальные проекты МТС всегда призваны помогать развитию региона, открывать жителям и гостям нашей республики удобные цифровые возможности для повседневной жизни, досуга, или обучения. Мы находим наиболее яркие и вдохновляющие места в регионе и помогаем сделать их центром притяжения как туристов, так и «местом силы» для жителей региона. В Якутии таким местом является национальный парк «Ленские столбы». Аналитика больших данных МТС показала, что в этом году турпоток на Ленские столбы увеличился на 16 процентов по сравнению с прошлым годом. Посещают «Ленские столбы» как сами якутяне, так и гости из других регионов России: жители Иркутской области, Красноярского, Приморского, Хабаровского краев. И сегодня, соединив цифровые технологии МТС и уникальное историческое и природное наследие, мы сделали тайны этого маршрута доступными и понятными для жителей и гостей нашего региона», – рассказывает директор МТС в Республике Якутия Прокопий Неустроев.

«Перед нами стоит стратегическая задача по увеличению туристического потока в регион и популяризации с точки зрения туристической привлекательности маршрутов. Приятно видеть объединение усилий турбизнеса, органов власти и коммерческих структур во благо развития туризма и экопросвещения. В данном случае компания МТС организовала замечательный проект «Место силы». Мы надеемся, что поддержка различных структур поможет в туристическом развитии этого направления и позволит Республике Якутия войти в топ регионов для путешествий россиян», – подчеркнул министр предпринимательства, торговли и туризма Тимур Ханды.

Планируется, что до конца года аудиогид будет дополнен версией на якутском языке и фотографиями зимних пейзажей «Ленских столбов». В планах МТС также создание VR-фильма с эффектом 360 градусов об основных достопримечательностях по пути в национальный парк «Ленские столбы». Такой фильм позволит дистанционно познакомить всех желающих с главной достопримечательностью Якутии, а в дальнейшем использовать в образовательных целях.