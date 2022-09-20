В Оренбурге открылся новый Центр уличного баскетбола, построенный ПСБ

В Оренбурге 20 сентября открылся новый Центр уличного баскетбола. Это уже двенадцатый спортивный объект, построенный банком ПСБ совместно с Российской Федерацией Баскетбола. Спортивные площадки создаются по всей стране в рамках «Первого Всероссийского Спортивного Проекта «ПСБ - Детям».

В оренбуржском Центре уличного баскетбола смогут тренироваться как начинающие любители этого вида спорта, так спортсмены с опытом и с ограниченными возможностями. На площади в 2 тысячи квадратных метров обустроили полноразмерное баскетбольное поле со всепогодным покрытием, пять площадок для баскетбола 3х3, трибуны для зрителей, а также зону с уличными тренажерами.

В церемонии открытия центра приняли участие первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев, руководитель проекта «ПСБ - Детям» Рубен Бегунц, губернатор Оренбургской области Денис Паслер, президент Российской Федерации Баскетбола Андрей Кириленко и серебряный призер Олимпийских игр в Токио по баскетболу 3х3 Александр Зуев.

«В 2020 году мы дали старт «Первому Всероссийскому Спортивному Проекту «ПСБ — Детям», и сегодня в рамках этой инициативы открыли уже двенадцатый по счету наш баскетбольный центр – в Оренбурге, - рассказал Рубен Бегунц. - Я уверен, что эта площадка станет и для оренбуржцев прекрасным трамплином для достижения высоких целей и результатов. Центр уличного баскетбола рассчитан не только на детей, здесь смогут заниматься и взрослые: любители, профессиональные баскетболисты 3х3, а также спортсмены с ограниченными возможностями».

В новом Центре спортсмены смогут не только тренироваться, но и соревноваться. Спортивный объект оборудован в соответствии с регламентом Международной федерации баскетбола (FIBA), так что в будущем здесь можно будет проводить соревнования международного уровня. Но главное – на площадках смогут играть все желающие, причем в любое время суток. По периметру центра предусмотрено наружное освещение, так что игры и тренировки можно будет проводить и по вечерам.

«Оренбург - очень спортивный город. Здесь большой баскетбольный регион, давно заслуживший свой Центр уличного баскетбола», - убежден Андрей Кириленко. Президент Российской Федерации Баскетбола заверил, что большой совместный проект с ПСБ будет продолжаться, и новые площадки появятся и в других регионах России.

По словам губернатора Дениса Паслера, спортивная инфраструктура в Оренбургской области активно развивается. Только с 2019 года в регионе построили десятки новых спортивных объектов – от площадок ГТО и футбольных полей до крупных физкультурно-оздоровительных центров.

«У оренбуржцев появляются стимул и новые возможности для занятий спортом. Нас радует, что социально ответственный бизнес поддерживает нас в этой работе. Благодаря ПСБ в Оренбурге появился еще один центр, где жители города смогут укреплять здоровье, добиваться успехов в спорте. Сейчас в области баскетболом занимается больше 25 тысяч человек. Уверен, с появлением такой площадки их станет намного больше», - подчеркнул Денис Паслер.

Напомним, «Первый Всероссийский спортивный проект «ПСБ – Детям» реализуется с 2019 года. За это время банк создал и открыл Центры уличного баскетбола в Новомосковске, Туле, Волгограде, Калининграде, Чебоксарах, Тюмени, Ставрополе, Архангельске, Новокузнецке, Ижевске, Нальчике и Оренбурге.