Пришлись по сердцу

Благодаря новому оборудованию у врачей появляется возможность проводить уникальные операции. Фото: Shutterstock

Болезни сердечно-сосудистой системы лидируют среди причин преждевременной смертности людей в нашей стране (как и в большинстве стран мира). Напряженный ритм жизни, хронические стрессы, алкогольная и никотиновая зависимость, малоподвижность приводят к неблагоприятным, а затем и опасным изменениям в сосудах и сердце человека. Профилактика, ранняя диагностика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний - приоритет современного здравоохранения. При этом в число важнейших задач входит модернизация медицинских учреждений. Ведь искусство врачей во многом зависит от того оборудования, которым они могут воспользоваться в своей работе. Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» проводить сложнейшие и уникальные операции на сердце и сосудах стало возможно во многих регионах нашей страны.

Высокотехнологичные операции для спасения жизни

В НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний министерства здравоохранения Кузбасса модернизация позволила ввести в клиническую практику высокотехнологичные операции по транскатетерной имплантации аортального клапана сердца. Протезирование сердечного клапана или его замену уже в первый год развития методики (в 2020-м) прошли 6 пациентов. Дальше счет ведется на десятки жизней.

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Благодаря оснащению новым оборудованием в рамках национального проекта «Здравоохранение» врачи получили возможность применять технологию, которая максимально безопасна для больного. Поэтому после операции не требуется реабилитация. Человеку в течение полутора часов меняют клапан сердца, при этом он находится в сознании, так как все вмешательство проводится под местной анестезией.

- Я не на эмоциях сейчас пишу - во мне столько благодарности и острое чувство грани между этим миром нормальной, полноценной жизни - насколько это возможно в возрасте 69 лет - и того, что могло случиться, если бы не врачи-кардиохирурги, - описывает спасенный медиками Анатолий Николаевич из города Ленинск-Кузнецкий. - Выражаю сердечную благодарность и низкий поклон всему медицинскому персоналу - от врачей до медицинских сестер и технического персонала - за высококвалифицированную помощь, собранность и четко поставленную работу, бережное и уважительное отношение к пациентам.

С новым оборудованием врожденная патология - не приговор

В июле 2022 года кардиохирурги Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В. П. Полякова провели сложную операцию двухлетнему пациенту с редким пороком сердца - аномалией Эбштейна. У ребенка нарушено расположение трехстворчатого клапана сердца, анатомия створок. Полость правого предсердия оказывается гораздо больше нормы, а правого желудочка - меньше нормы.

Это один из самых сложных диагнозов в детской сердечно-сосудистой хирургии. Для выполнения операции требуется как высочайшее мастерство врачей, так и самая современная медицинская техника. Больница получила ее в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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- Такая врожденная патология (аномалия Эбштейна) представляет угрозу для жизни ребенка. Мы выполнили коррекцию порока: поменяли анатомию и расположение трехстворчатого клапана, - рассказал заведующий отделением кардиохирургии и кардиоревматологии Сергей Шорохов.

Глубокая заморозка для безболезненной реабилитации

Когда под рукой есть высокотехнологичное оборудование, это дает врачам возможность творчески подходить к спасению жизни. Так, в волжском филиале НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Минздрава России в борьбе с аритмией использовали экстремальный холод, или метод криоаблации.

Это современное и перспективное направление в кардиологии для лечения нарушений ритма сердца. К очагу аритмии подвели специальный баллон-катетер, который под температурой -50 °С точечно замораживает клетки. Они теряют способность к проведению патологических электрических импульсов. Что немаловажно, такое лечение дает возможность быстрой и менее болезненной реабилитации, чем при использовании других способов проведения операции.

ВАЖНО

Благодаря реабилитации эффективность лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями значительно возрастает. В России реализуется специальный федеральный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Это одна из 42 инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года, инициируемых правительством. Реализация проекта должна повысить охват современной реабилитационной помощью.

Принимать рекомендованные врачом препараты для сердца нужно даже при улучшении состояния. Фото: Татьяна РАСЮК

Опасная беспечность

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями - это не только уникальные высокотехнологичные операции, но и ежедневная рутинная работа. В 2021 году льготные лекарства получили около 600 тыс. пациентов из группы высокого риска, которые находятся под диспансерным наблюдением. В 2022 году в рамках национального проекта «Здравоохранение» лекарства амбулаторно, в домашних условиях, получают люди, перенесшие инфаркт миокарда, аортокоронарное шунтирование, ангиопластику коронарных артерий со стентированием.

«Принимать рекомендованные врачом препараты для сердца нужно даже при улучшении состояния. Если приверженность лечению низкая, если пациент самостоятельно отменяет себе лекарства потому, что «зачем травить организм» или «я и так себя нормально чувствую», - сердце за это не поблагодарит», - предупреждает главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто. По статистике, при поступлении в кардиологический стационар всего 15% пациентов принимают назначенные врачом препараты, при выписке - 69%. За игнорированием приема лекарств стоят повторные инфаркты миокарда, ранняя инвалидизация, прогрессирование сердечной недостаточности.

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

От телемедицинских консультаций до операций через микродоступы в коже

Какие еще передовые подходы применяются в рамках борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в нашей стране:

• В 2022 году планируется переоснащение/дооснащение 366 региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений.

• Запланировано к закупке 5022 единицы медицинского оборудования, из них 139 единиц «тяжелых машин», включая магнитно-резонансные и компьютерные томографы.

• Число рентгенэндоваскулярных вмешательств, операций на сосудах, которые проводятся через микродоступы в коже и с помощью специальных проводников - зондов, под рентгеновским контролем, выросло на 26% и составило в 2021 году около 252 000. А это значит - минимальные разрывы кожи, точный обзор области патологии и быстрое возвращение к активной жизни после операции. Такое развитие высокотехнологичной хирургии стало возможно в первую очередь благодаря обновлению и развитию инфраструктуры медицинских организаций по национальному проекту «Здравоохранение».

• За 2021 год национальными медицинскими исследовательскими центрами (НМИЦ) проведено более 11 тысяч телемедицинских консультаций по профилям «кардиология» и «сердечно-сосудистая хирургия» для особо сложных и тяжелых пациентов по всей стране.

Больше полезной информации о возможностях национального проекта «Здравоохранение» вы найдете на портале национальныепроекты.рф.