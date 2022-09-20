Жилье «на сутки» за год подорожало на четверть: виноват внутренний туризм

Посуточная аренда жилья в России за год стала дороже на 24%. Фото: Евгения ГУСЕВА

Посуточная аренда жилья в России за год стала дороже на 24%. Это данные аналитиков российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру. В прошлом сентябре средняя цена аренды на сутки была 2 540 рублей, сейчас - 3 149 рублей за сутки.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Для сравнения, средняя цена за ночь в отеле в российских городах, по данным другого сервиса - tutu.ru, этим летом была на уровне 3213 рублей.

Дороже всего квартиры и апартаменты приезжающим на несколько дней обойдутся, понятное дело, на популярных курортах. Список самых небюджетных мест для краткосрочной аренды, по сведениям Суточно.ру, возглавляют Сочи и Сириус (так теперь называется территория, где расположены олимпийские объекты). А больше всего за год краткосрочная аренда подорожала в Зеленоградске — курорте на берегу Балтийского моря в Калининградской области (см. «Цифры»).

-За год у россиян значительно увеличился спрос на поездки в Зеленоградск, Сириус, Махачкалу, Кисловодск, Выборг, Великий Новгород, Дербент, Сортавалу, Петрозаводск и Владивосток, - утверждает основатель, владелец и генеральный директор Суточно.ру Юрий Кузнецов.

Но абсолютным лидером по спросу стал Санкт-Петербург. По росту стоимости посуточной аренды за год он значительно обошел Москву (+32% в Питере, +21% в Москве).

Из топа наиболее популярных у туристов городов меньше всего выросла плата за аренду в Краснодаре (+12%). Эксперты Суточно.ру списывают это на закрытый аэропорт. Но аналогичная ситуация в Геленджике не помешала ценам для «суточников» подпрыгнуть там на 45% (см. таблицу).

-Цены на посуточную аренду у нас растут прежде всего из-за ограничений путешествий для наших граждан за границу. Резко активизировался внутренний туризм. И, естественно, владельцы жилья воспользовались высоким спросом, - считает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. - Тем более, что за время действия ковидных правил по размещению в отелях людям понравилось качество и простота заселения в суточное жилье. Судя по тенденции в мире, планировать европейские поездки нашим гражданам пока не приходится. Поэтому спрос на суточную аренду в альтернативных российских городах будет превышать предложение и дальше, а цены продолжат расти.

Есть мнение, что росту цен на суточную аренду поспособствовал уход от нас международных систем бронирования Booking.com и Airbnb с их плашечками «Лучшая цена». Но не все эксперты с этим согласны - в России достаточно онлайн-агрегаторов, которые вполне позволяют экономным туристам «оптимизировать» поиск наиболее выгодного размещения: Яндекс.Путешествия, Ostrovok.ru, Bronevik.com, Hotellook.ru, Суточно.ру и т. п. У большинства из них есть системы, позволяющие отфильтровывать предложения по цене. Что само по себе ставит хозяев, задирающих цены выше рынка, в невыгодное положение — их предложения остаются «за фильтром».