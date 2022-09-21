В компании «Доктор Веб» зафиксировали, что по итогам месяца в августе сохранялась высокая активность интернет-мошенников

На таких ресурсах пользователям в качестве «билета» в мир инвестиций может предлагаться пройти простой опрос, зарегистрировать учетную запись, предоставив персональную информацию, и ждать звонка «менеджера». Если пользователи поверят в обещанное, то сами передадут неизвестной стороне свои данные. При этом им могут начать поступать нежелательные звонки как от мошенников, притворяющихся сотрудниками банка, так и представителей компаний, рекламирующих собственные услуги.

Пример одного из таких сайтов. Вначале посетителям предлагается пройти тест, ответы на вопросы которого на самом деле никак не влияют на итоговый результат. После этого якобы открывается эксклюзивный доступ к инвестиционной платформе крупного российского банка.

В конце требуется оставить свои контактные данные — имя и фамилию, номер мобильного телефона и адрес электронной почты. Указав данные, пользователи видят сообщение об успешной регистрации и информацию о том, что с ними в ближайшее время свяжется «эксперт».