Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Формально встреча была приурочена кто дню оружейника, который отмечается в стране 19 сентября, и без поздравлений от главы государства не обошлось. Но все-таки главной темой было, конечно, положение дел в отрасли. Конечно де с учетом специальной военной операции.

Сама встреча осталась за закрытыми дверями. Оно и понятно. Говорить об оружии, и тем более о разработках, которые одна секретнее другой на широкую публику никто не будет. Но вступительная речь главы государства все-таки стала доступна общественности. Итак, главное, о чем говорил президент:

- Только за шесть месяцев текущего года, несмотря на все обстоятельства, о которых все хорошо знают, наша промышленность поставила зарубежным партнёрам военной продукции на сумму свыше шести миллиардов долларов. Наращивается выпуск высокотехнологичной гражданской продукции, востребованной как в России, так и за её пределами.

- Применяемое в ходе операции оружие показывает высокую эффективность. Прежде всего это касается авиации, высокоточных ракет большой дальности, авиационных средств поражения… Они позволяют уничтожать военную инфраструктуру, при этом минимизировать потери среди личного состава.

- Наша техника эффективно противостоит западным образцам вооружения.

- На поддержку нынешнего режима в Киеве, как известно, фактически брошены все запасы арсеналов НАТО. Это означает, что мы должны и можем изучать их (что там есть, и то, что используется против нас), качественно нарастить наши возможности и исходя из получаемого опыта совершенствовать – там, где это нужно, – нашу технику, наше вооружение. Делать это при этом необходимо максимально быстро и эффективно.

- Приняты решения о дополнительном оснащении войск оружием и техникой и, соответственно, выделении средств на их закупку и ремонт. Нужно нарастить производственные мощности ряда предприятий ОПК и, где нужно, модернизировать их.

- Изменения в законодательство позволяют руководителям предприятий и Конструкторских бюро доплачивать конструкторам, инженерам, рабочим за сверхурочный труд.

- Необходимо решить проблему полного обеспечения предприятий ОПК отечественными комплектующими. Это как раз та область, где все программы импортозамещения должны быть безусловно реализованы. Где-то в других местах это не так важно. А здесь нужно.