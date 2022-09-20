Президент России Владимир Путин Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин выступит с обращением, посвященным проведению референдумов о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народной республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Накануне общественная палата ДНР официально обратилась к главе республики Денису Пушилину с просьбой о проведении референдума по вопросу вхождения региона в состав России. В тот же день с аналогичной инициативой выступила общественная палата ЛНР, обратившись к главе республики Леониду Пасечнику.

Во вторник власти ДНР и ЛНР определили сроки проведения референдумов о вхождении в состав РФ. Они пройдут 23-27 сентября 2022.

Кроме того, 20 сентября Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с инициативой о проведении немедленного референдума о присоединении к России, а в Мелитополе Запорожской области прошел съезд жителей, на котором обсуждался вопрос организации в регионе аналогичного референдума. Власти военно-гражданских администраций обеих областей решили провести голосование 23-27 сентября.