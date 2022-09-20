Александр Масляков вернулся на съемки КВН

Александр Васильевич Масляков снимется в новых играх Клуба Веселых и Находчивых Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Последние полгода часто обсуждают состояние здоровья Александра Маслякова и его уход из КВН. Президент и отец-основатель международного клуба веселых и находчивых, бессменный ведущий телеверсии КВН действительно на время передал место у тумбы талантливым артистам. Но, как нам стало известно, скоро мэтр вернется.

На этой неделе начнутся съемки четвертьфинала Высшей лиги КВН. Будет три съемочных дня и на афишах место ведущего при старте продаж билетов пустовало. Но теперь все графики съемок готовы. Вот их план. 24 сентября первую игру ¼ финала Высшей лиги КВН проведет знаменитый выпускник клуба Михаил Галустян. 27 сентября вторую игру ¼ финала по плану ведет Александр Васильевич Масляков. А 30 сентября – третья игра, где «рулевой» тоже бывший игрок клуба Вадим Галыгин. На съемки игры, где тумбу ведущего займет Александр Васильевич, еще есть в продаже билеты – совсем немного по 1000 рублей и чуть больше по 4000 и 5000 тысяч рублей. Съемки традиционно проходят в столичной «Планете КВН», что у метро «Марьина Роща».

Откуда слухи об уходе Маслякова? Все дело в том, что еще в феврале Александр Васильевич заболел ковидом, поэтому и не вел игры 1/8 финала Высшей лиги, которые снимали в феврале и марте. Досняли выпуски летом — тогда уже Масляков был на своей тумбе ведущего. С субботы 24 сентября в эфире Первого канала начинают показывать как раз вот эти выпуски 1/8 финала – их ведут Дмитрий Нагиев, Дмитрий Хрусталев, Валдис Пельш, Вадим Галыгин, Александр Масляков. Летом записывали спецвыпуски КВН – в Крыму, Калининграде, Екатеринбурге. Их Александр Васильевич не поехал вести. Мэтр давно восстановился после ковида, самочувствие в норме. Однако доктора не рекомендовали Маслякову поездки в пандемию – в 80 лет стоит поберечься. Поэтому на период пандемии Александр Васильевич убрал из рабочего расписания поездки на поездах и самолетах. Масляков провел лето на даче с семьей. Однако Александр Васильевич Масляков все это время также руководит КВН и контролирует все процессы. При этом охотно уступает место у тумбы ведущего знаменитым выпускникам КВН.