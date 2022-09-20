Кислая мина замедленного действия: почему в России больше не делают лимонную кислоту

Эта добавка используется в производстве огромного количества товаров Фото: Shutterstock

СДЕЛАНО В КИТАЕ, ПИШЕМ – В ПОДМОСКОВЬЕ

Новость из разряда «шеф, все пропало!» В нашей стране не производят стратегически важный продукт - нет ни одного предприятия по выпуску лимонной кислоты. Да-да, той самой кислоты, которой многие хозяйки чистят чайники от накипи. Но этот компонент незаменим в производстве кондитерки, выпечки, консервов, различных соусов, майонеза, косметики, лекарств, бытовой химии... Но сейчас 98% лимонной кислоты в Россию поступает из Китая.

- КНР уже много лет является основным поставщиком лимонной кислоты на мировой рынок, - рассказал президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич. - Экспорт китайской лимонной кислоты составляет более 60% от мирового объема торговли лимонной кислотой, в том числе в Россию.

Но вот парадокс. В моем кухонном шкафчике завалялся пакетик лимонной кислоты. На нем обозначен российский производитель и указан подмосковный адрес. Так, значит, есть и у нас свои предприятия? Звоню в отдел поставок, там мне доходчиво объясняют ситуацию, попросив на них не ссылаться.

До 2010 года лимонную кислоту успешно и в хороших объемах делали в Белгороде на заводе «Цитробел». Оно было основано еще в 1960 году. Предприятие покрывало 35% потребностей российского рынка. Но после ситуация резко изменилась, в страну пришли китайцы со своей продукцией, цена которой была значительно ниже белгородской. В итоге 2017 год «Цитробел» заканчивает с убытками в 2 млн рублей, а 2018 – 24 млн. Но дело не только не в китайской лимонно-кислотной экспансии. В это же время завод столкнулся с экологическими проблемами.

Белгородцы стали жаловаться на неприятный запах с территории завода. Странно, что несколько десятков лет существования предприятия не жаловались, а в последние годы прорвало. Но пусть это будет случайным совпадением. Экспертиза установила, что отходы производства – цитрогипс - свозились в отстойник, который входил в технические площади завода. И оказалось, что этот гипс приносит непоправимый вред окружающей среде. Потом была еще одна экспертиза, потом суды… В общем, производство остановилось и своей лимонной кислоты в России не стало.

- Так почему же вы не пишете на упаковке, что лимонная кислота из Китая? – спросила я в том самом отделе поставок.

- А зачем? – ответили мне. – Мы покупаем сырье и фасуем его на своем предприятии. Поэтому и указываем свой адрес.

КИСЛОТНЫЕ ПЛАНЫ

Глава РАСПП Виталий Манкевич пояснил, сложность производства по новым экологическим стандартам заключается в том, что многие жидкие производственные отходы сложно обрабатывать, не у всех заводов такие мощности есть.

- А Китай располагает ими в полной мере, - дополнил Манкевич. - Кроме того, с учетом стремления Китая к экологическим стандартам мирового производства их экспортная продукция без проблем проходит таможенный контроль и получает лицензию на продажу в России. Перспективы китайского рынка лимонной кислоты во многом зависят от политики стран импортеров. Российская сторона открыта к данному виду сотрудничества, логистические цепочки работают без перебоев, поэтому дефицита лимонной кислоты не будет.

Китайцы, конечно, молодцы, но почему бы на волне отечественного импортозамещения не запустить свое производство? Такие проекты есть. Вот только от задумки до реального запуска пройдут годы.

Так, например, компания «Органические кислоты» будет строить под Тулой завод по выпуску лимонной и молочной кислот. Все технологии и оборудование поступят из Китая, а сырье в дело пойдет отечественное – кукуруза, серная и соляная кислоты, сода, активированный уголь (см. «Знаете ли вы, что..»). Первая продукция выйдет в 2024 году. На Кубани тоже запустят производство лимонной кислоты. Но пока работы в стадии проектирования.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

44,5 тысячи тонн лимонной кислоты было завезено из Китая в Россию с января по май 2022 года. Это на 82% больше, чем в аналогичный период 2021 года (24,4 тыс. тонн). Сказалось открытие границ после пандемии.

Объем импорта лимонной кислоты в РФ за пять месяцев 2022 года (по данным ФТС РФ, анализ АО «НЭО Центр»):

Январь – 6,8 тыс.тонн

Февраль – 9,9 тыс.тонн

Март – 9,5 тыс.тонн

Апрель – 5,8 тыс.тонн

Май - 12,5 тыс.тонн

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

Лимонную кислоту производят, вопреки названию, не из лимонов. Ее создателем считают шведского фармацевта Карла Шееле, который вывел кислоту из сока недозрелых лимонов с помощью кальция еще в конце 18 века. А спустя 100 лет ученые изобрели способ получения лимонной кислоты с помощью грибковой плесени. Сегодня на производствах используют промышленные штаммы плесневого гриба рода Аспергилл и сахар, получаемый из кукурузы, батата и т.д. Применяют даже кристаллическую сахарозу и мелассу (свекловичную патоку). Саму кислоту получают путем биосинтеза.