Дмитрий Кулеба, глава МИДа Украины, заявил, что ряд европейских политиков выступает за налаживание хороших отношений с Россией.
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Дмитрий Кулеба, глава МИДа Украины, заявил, что ряд европейских политиков выступает за налаживание хороших отношений с Россией. В интервью Bloomberg в качестве сторонников нормализации отношений с Россией упомянут премьера Венгрии Виктор Орбана грядущее правое правительство Италии ии экс-кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен.
Большинство европейских стран, отметил Кулеба, тем не менее, ощущают «угрозу» от России.
Виталия Кима, губернатора Николаевской области и главу обороны области генерала Дмитрия Марченко курирует из Одессы американский офицер. Об этом сообщил представитель силовых структур Херсонской области. Он выдал такую информацию: «Ким не живет в городе давно. Он живет на два города: то в Одессе, то в Николаеве. И в Одессе к него непосредственно куратор, американский офицер». Удивительно? Наверное, нет
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, заявил, что Россия демонстрирует стремление как можно скорее закончить конфликт на Украине. В интервью американской телекомпании PBS Эрдоган сообщил: «В Узбекистане я встретился с президентом Путиным, и мы провели с ним очень обстоятельные переговоры». По словам Эрдогана российский лидер «демонстрировал, что стремится завершить конфликт на Украине как можно скорее». Впрочем, в Кремле считают иначе.
Дмитрий Медведев, замглавы Собвеза России заявил , что результаты предстоящих референдумов в Донбассе станут необратимыми, эти решения никто не сможет повернуть вспять.
Он также объяснил, почему проведения референдумов боятся и в Киеве, и на Западе. «После внесения изменений в Конституцию нашего государства ни один будущий руководитель России не сможет повернуть эти решения вспять». Так Медведев рассуждал о результатах будущих референдумов в Донбассе. Зампред Совбеза подчеркнул, что проводить референдумы надо не только для й защиты жителей ДНР и ЛНР, но и для восстановления исторической справедливости.
Financial Times сообщает, что в 2023 году Британия потратить не менее 2,6 миллиарда долларов на поддержку незаледной. Об этом заявит на этой неделе премьер-министр страны Лиз Трасс во время своего первого зарубежного визита в Вашингтон. Ранее сообщалось, что США направят более двух миллиардов долларов инвестиций на закупку оружия для Украины и ее 18 государств-соседей.
Василий Пискарев, глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, заявил, что комиссия внесла на рассмотрение палаты законопроект, направленный на блокировку онлайн-ресурсов, содержащих призывы к финансированию Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других вооруженных формирований противника в условиях спецоперации. Пис карев сообщал: «В Госдуму внесен законопроект, который позволит принимать адекватные меры и своевременно пресекать попытки финансирования противника»,— сказал Пискарев. Удивительно, что это не было сделано раньше.
Врачам в медучреждениях Одессы выдали йодид калия качестве средства защиты от радиации — на фоне обстрелов Запорожской АЭС. Препарат предоставили как медикам в военных госпиталях, так и в гражданских больницах. В конце августа стало известно, что ЕС передаст Украине 5,5 млн таблеток йодистого калия из-за ситуации вокруг ЗАЭС. А может, Брюсселю лучше запретить Киеву бомбить станцию?
Словенское телевидение сообщило, что эта балканская страна отправит на Украину 28 танков Т55С, а взамен получит 35 тяжелых грузовиков и пять тяжелых автоцистерн из Германии. Сделку в канцелярии премьер-министра Словении Роберта Голоба прокомментировали так: «Такой обмен укрепит оборонное сотрудничество между Словенией и Германией». И это правильно. А то что танкам больше 60 лет — так кого этот волнует?