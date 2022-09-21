Дмитрий Кулеба, глава МИДа Украины, заявил, что ряд европейских политиков выступает за налаживание хороших отношений с Россией. Фото: REUTERS

Кулеба признал, что в ЕС есть симпатии к России

Дмитрий Кулеба, глава МИДа Украины, заявил, что ряд европейских политиков выступает за налаживание хороших отношений с Россией. В интервью Bloomberg в качестве сторонников нормализации отношений с Россией упомянут премьера Венгрии Виктор Орбана грядущее правое правительство Италии ии экс-кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен.

Большинство европейских стран, отметил Кулеба, тем не менее, ощущают «угрозу» от России.

Руководство Николаевской области курируют американцы

Виталия Кима, губернатора Николаевской области и главу обороны области генерала Дмитрия Марченко курирует из Одессы американский офицер. Об этом сообщил представитель силовых структур Херсонской области. Он выдал такую информацию: «Ким не живет в городе давно. Он живет на два города: то в Одессе, то в Николаеве. И в Одессе к него непосредственно куратор, американский офицер». Удивительно? Наверное, нет

Эрдоган пытается свести Путина с Зеленским

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, заявил, что Россия демонстрирует стремление как можно скорее закончить конфликт на Украине. В интервью американской телекомпании PBS Эрдоган сообщил: «В Узбекистане я встретился с президентом Путиным, и мы провели с ним очень обстоятельные переговоры». По словам Эрдогана российский лидер «демонстрировал, что стремится завершить конфликт на Украине как можно скорее». Впрочем, в Кремле считают иначе.

Итоги референдумов в Донбассе будут необратимы

Дмитрий Медведев, замглавы Собвеза России заявил , что результаты предстоящих референдумов в Донбассе станут необратимыми, эти решения никто не сможет повернуть вспять.

Он также объяснил, почему проведения референдумов боятся и в Киеве, и на Западе. «После внесения изменений в Конституцию нашего государства ни один будущий руководитель России не сможет повернуть эти решения вспять». Так Медведев рассуждал о результатах будущих референдумов в Донбассе. Зампред Совбеза подчеркнул, что проводить референдумы надо не только для й защиты жителей ДНР и ЛНР, но и для восстановления исторической справедливости.

Сколько Лондон потратит на помощь Киеву в 2023-м

Financial Times сообщает, что в 2023 году Британия потратить не менее 2,6 миллиарда долларов на поддержку незаледной. Об этом заявит на этой неделе премьер-министр страны Лиз Трасс во время своего первого зарубежного визита в Вашингтон. Ранее сообщалось, что США направят более двух миллиардов долларов инвестиций на закупку оружия для Украины и ее 18 государств-соседей.

В Госдуме предложили блокировать помощников Украины

Василий Пискарев, глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, заявил, что комиссия внесла на рассмотрение палаты законопроект, направленный на блокировку онлайн-ресурсов, содержащих призывы к финансированию Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других вооруженных формирований противника в условиях спецоперации. Пис карев сообщал: «В Госдуму внесен законопроект, который позволит принимать адекватные меры и своевременно пресекать попытки финансирования противника»,— сказал Пискарев. Удивительно, что это не было сделано раньше.

Военным в Одессе раздают средства защиты от радиации

Врачам в медучреждениях Одессы выдали йодид калия качестве средства защиты от радиации — на фоне обстрелов Запорожской АЭС. Препарат предоставили как медикам в военных госпиталях, так и в гражданских больницах. В конце августа стало известно, что ЕС передаст Украине 5,5 млн таблеток йодистого калия из-за ситуации вокруг ЗАЭС. А может, Брюсселю лучше запретить Киеву бомбить станцию?

Словения отправляет незалежной старые советские танки

Словенское телевидение сообщило, что эта балканская страна отправит на Украину 28 танков Т55С, а взамен получит 35 тяжелых грузовиков и пять тяжелых автоцистерн из Германии. Сделку в канцелярии премьер-министра Словении Роберта Голоба прокомментировали так: «Такой обмен укрепит оборонное сотрудничество между Словенией и Германией». И это правильно. А то что танкам больше 60 лет — так кого этот волнует?