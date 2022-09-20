Венгерский дипломат Кереши перешел на русский язык во время открытия Генассамблеи ООН

В Нью-Йорке стартовала т.н. Неделя дебатов Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Фото: REUTERS

В Нью-Йорке стартовала т.н. Неделя дебатов Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

В третью декаду сентября в Город Большого Яблока, где расположена штаб-квартира Организации, традиционно съезжаются лидеры стран-членов ООН, главы министерств иностранных дел, монархи, премьеры и вице-премьеры.

Открывая высокое собрание, председатель 77-ой сессии ГА, венгерский дипломат Чаба Кёрёши решил обратиться к миру на русском, одном из рабочих языков Организации.

- Мы собрались сегодня в самый важный момент за последние четыре десятилетия. Мир находится сейчас в состоянии продолжающегося чрезвычайного гуманитарного положения. И ему нужны решения, базирующиеся на солидарности, устойчивости и науке. Проблемы, с которым мы сталкиваемся, велики. И они взаимосвязаны. Но они не являются непреодолимыми. – сказал он.

Кёрёши особо отметил, что инфляция в мире сейчас находится на самом высоком за последние десятилетия уровне, а, как минимум, четверть населения нашей планеты проживает в районах, в которых идут военные конфликты, боевые действия и которые охвачены политической нестабильностью.

- Редко, когда насилие в мировом масштабе было столь жестоким. – признал Кёрёши, призвав собравшихся сплотиться для разрешения накопившихся проблем.

Выбор председателем именно русского языка вряд ли является случайным: многие страны-члены ООН уже не раз обвиняли России во всех возможных грехах – от изменений климата до недостатка продовольствия на африканском континенте.

Ранее ООН официально подтвердила, что тема дебатов в этом году определена как «Переломный момент: преобразующие решения взаимосвязанных проблем».