Россияне назвали любимую роль Сергея Пускепалиса

Сергей Пускепалис в телесериале "Шифр" Фото: кадр из фильма

Выдающийся актер и режиссер, художественный руководитель театра имени Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис погиб во вторник, 20 сентября. Заслуженный артист России попал ДТП в Ярославской области, ему было всего 56 лет.

Зрителям Пускепалис запомнился и полюбился ролями суровых мужиков, которым приходилось выживать в тяжелых условиях. Сам же актер вел скромную, совсем не звездную жизнь, без скандалов, чем еще больше заслуживал уважение.

Вспоминая любимого артиста, россияне назвали его самые лучшие и запоминающиеся роли, хотя многие добавили, что Сергей Пускепалис был хорош во всех своих фильмах.

«Хорош во всех фильмах, выбрать невозможно», - говорит участник опроса.

«Я люблю все фильмы с его участием! Если в фильме снимался Сергей – обязательно к просмотру!» - соглашается другой.

Фото: Юлия ЩЕРБАКОВА

При этом большинство голосов россияне все же отдали за образ майора Проскурина из сериала «Шифр» - адаптации британского «Кода убийства». За этот вариант проголосовали 31% опрошенных.

23% россиян назвали лучшей ролью Пускепалиса Владимира Каленого из сериала «А у нас во дворе…», а еще почти столько же (20%) – роль врача Андрея Гарина из «Метро».

Поклонники добавили, что во всех своих образах актер был убедителен, и его новые фильмы хотелось смотреть снова и снова.

«Даже не верится, так ждала еще ролей от этого замечательного актера, простого и доброго человека с улыбкой», - сокрушается участница исследования.

Также зрители отметили фильм «Ледокол», и роль капитана Севченко набрала 12% голосов. По 8% опрошенных проголосовали за вариант «Как я провел этим летом» и роль начальница метеостанции и вариант «другое», где смогли сами назвать любимый фильм с участие артиста. Наибольшую популярность в этом варианте набрал сериал «Крик совы» и роль Ивана Митина.

«Крик совы - фильм-шедевр, и Сергей талантливо исполнил свою роль. Светлая память, соболезнования родным», - говорит участник опроса.

«Только недавно смотрела фильм «Крик совы» с его участием! Безумно жалко, отличный актер!», - соглашается другая.

«Крик совы» и «Крестный», - добавляет третий.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 3,3 тысячи человек.