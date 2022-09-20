Безруков, Стриженова и Шукшина о погибшем Сергее Пускепалисе: «Снимался бесплатно в патриотическом кино»

Ольга Кабо играла с Сергеем Пускепалисом в сериале «Журавль в небе». Фото: социальные сети

Актер и режиссер Сергей Пускепалис 20 сентября погиб в ДТП. Коллеги заслуженного артиста до сих пор не могут поверить в эту трагедию – многие недавно виделись, строили планы на будущее. Актеры, режиссеры в своих телеграм-каналах делятся воспоминаниями и фото с Сергеем Пускепалисом, который трагически ушел из жизни в 56 лет.

Ольга Кабо и Пускепалис играли пару возлюбленных в сериале «Журавль в небе»: «Ушел из жизни Сергей Пускепалис. Сережа… Как страшно. Как больно. Как горько. Невозможно поверить. Талантливый, мудрый, настоящий. Невероятный и трогательный партнер. Светлая память».

Сергей Пускепалис и Ольга Кабо. Фото: социальные сети

Екатерина Стриженова: «До последнего надеялась, что это какая-то ошибка. Сергей, Серега… Пускепалис был хорошим человеком, цельным, добрым, ранимым. Вспоминаю, как однажды он нас позвал посмотреть материал своей первой режиссерской киноработы и очень волновался. Мужественно всех выслушал и на полдня замолчал. А вечером подошел и поблагодарил, что сказали ему честно и по делу…»

Сергей Безруков общался с коллегой несколько дней назад – виделись на Ташкенском кинофестивале: «Поздоровались, обнялись. Столько планов было, столько идей… И вдруг такая трагедия. Помню, как восхищался работой Сергея в фильме «Простые вещи» Алексея Попогребского. Как много чудесных ролей он сыграл и как много замечательных спектаклей поставил в Табакерке. А когда я возглавил Московский Губернский театр - буквально на второй год я пригласил Сергея поставить «Первое, второе пришествие» по роману Алексея Слаповского. Потрясающий был спектакль с совершенно удивительной неповторимой атмосферой, который очень любили и зрители, и актеры. А сколько спектаклей он бы еще мог поставить, сколько прекрасный ролей сыграть. Выражаю мои самые глубокие соболезнования родным, друзьям и коллегам Сергея».

Сергей Безруков работал с Пускепалисом. Фото: социальные сети

Андрей Мерзликин отметил, что 20 сентября ровно 20 лет назад погиб Сергей Бодров: «Сложно поверить. Сердце разрывается. Два «Брата», два Сергея в один день…»

Мария Шукшина: «Очень скромный, очень талантливый и очень красивый Человек - внешне и внутренне. Очень любил Родину, переживал сильно, любил людей. Отдавал свой гонорар на поддержку наших воинов. Когда не хватало денег на патриотическое кино (как у нас обычно бывает), я знаю снимался бесплатно… Невыносимо больно...»

Ксения Алферова: «Ой, ой, какая трагедия! Какая потеря! Царствие тебе, Сережа, небесное!»