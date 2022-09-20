Все освобожденные территории, а также Луганская и Донецкая республики проведут референдум о присоединении к России. Фото: Евгения ГУСЕВА

20 сентября все освобожденные территории, а также Луганская и Донецкая республики в один голос заявили: проведем референдум. Глава ДНР Денис Пушилин уже обратился к президенту России Владимиру Путину. Попросил в случае положительного решения жителей этих регионов, «как можно скорее» рассмотреть вопрос о том, чтобы Донецкая Республика вошла в состав России.

Зачем нужны референдумы?

Ответа на этот вопрос, как минимум, два и невозможно определиться какой из них важнее.

Во-первых, если регионы будут приняты в состав России, наша армия будет защищать уже не дружественные страны (ДНР или ЛНР) или освобожденные регионы, а свою собственную территорию. Об этом в своем телеграм-канале написал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Посягательство на территорию России – преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты. Но не менее важно, что после внесения изменений в Конституцию нашего государства ни один будущий руководитель России, ни одно должностное лицо не сможет повернуть эти решения вспять», - написал он.

Во-вторых, все в один голос говорят о «восстановлении исторический справедливости»:

Медведев: «Референдумы в Донбассе имеют огромное значение не только для системной защиты жителей ЛНР, ДНР и других освобождённых территорий, но и для восстановления исторической справедливости»,

Пушилин: «Многострадальный народ Донбасса заслужил быть частью Великой Страны, которую всегда считал своей Родиной. Это событие будет восстановлением исторической справедливости, наступления которого жаждут миллионы русских людей».

И глава Херсонской области Сальдо: «Мы были и есть неотъемлемая часть России, в свое время - Российской империи».

Когда они пройдут?

С 23 по 27 сентября.

Во всех четырёх регионах голосование на референдуме будет проводиться целых 5 дней. одновременно. Сделано это, чтобы успеть провести последние организационные мероприятия. Хотя некоторые готовы и не ждать до выходных:

- У нас к проведению референдума готово абсолютно все. Мы можем его хоть сегодня, хоть завтра его проводить, - заявил в беседе с Радио КП председатель движения «Мы вместе с Россией» Запорожской области Владимир Рогов.

Почему целых 5 дней?

Если коротко, то ради безопасности. Об этом говорят все чиновники на всех территориях, которые будут голосовать.

- Чтобы не было большого скопления людей, и как следствие, жертв. У нас в области до сих пор под обстрелами Зеленского и Энергодар, и береговая линия, и атомная станция. Они стреляют из всего, что только возможно, - заявил Рогов.

Более того, в Запорожье будет поквартирный обход. То же и в Донецкой республике:

- 4 дня голосования предназначено для тех, кто будет голосовать либо дома, либо где-то в общественных местах. То есть вне избирательных участков, - объясняет глава ДНР Денис Пушилин. - Один день выделяется специально для тех, кто хочет проголосовать на участке в обычном привычном режиме.

Как будут голосовать еще не освобожденные территории?

Этот вопрос касается только Донецкой республики и Запорожья. Ответ на него - «пока нет».

- Там мы провести его пока не, потому что будут подвержены смертельной опасности жизни тех людей, кто будет принимать участие, - заявил Владимир Рогов. - Сейчас он будет проведен на освобожденной территории, да, а потом шаг за шагом мы будем освобождать родную землю, - заявил Владимир Рогов.

Но приехать из того же Запорожья в Мелитополь или Бердянск специально ради того, чтобы проголосовать, любой житель может и ему все двери открыты. А вот электронного голосования не предусмотрено.

Смогут ли голосовать те, кто находится в России?

Да, смогут. Специально для них будут открыты избирательные участки. Причем, их организацией занимаются и представители республик и областей, и российский Центризбирком, заявил замглавы ЦИК Николай Булаев.

Отдельно будут открыты участки для голосования жителей Луганской республики, Донецкой республики, а вот для жителей Херсонской и Запорожской областей будет один участок.

- Мы оказываем максимальное содействие. Делаем все, чтобы эти участки были удобными. Как для голосующих, так и для работников, - заявил Булаев.

Какие будут результаты?

Ответ на этот вопрос можно дать на основе свежайшей социологии. Сразу две компании Специалисты компании Инсомар провели телефонный опрос среди жителей Донецкой и Луганской республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Вопроса было два: «Пойдете ли вы голосовать?» и «Как проголосуете?».

Больше всего желающих - в ДНР и ЛНР - 80% и 83% соответственно. В Запорожье пойти на участки готовы 72% опрошенных. В Херсонской области - 65%.

На вопрос о будущем регионов было предложено сразу 4 варианта ответа.

Как отреагирует Россия?

«Нет больших сомнений, что после проведения референдумов, реакция руководства страны на вступление новых субъектов в состав РФ будет положительной», - написал у себя в телеграм-канале военный эксперт Борис Рожин.

- Решение о вхождении в состав России ЛНР, ДНР и Херсонской области Москва приняла давно. Референдумы лишь формализуют это решение, они нужны для легитимизации этого процесса, - считает глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов.

Какие будут военные последствия?

Если эти территории войдут в состав России, театр военных действий изменится радикально, отрезал в эфире радио КП директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин. По словам эксперта, речь даже не столько о том, что в зону ответственности России попадут ДНР, ЛНР или освобожденные территории юга Украины, но и люди на них, которые будут знать, что они теперь россияне и воевать будут за Россию.

- Одно дело, когда, например, луганские корпуса воюют, как добровольческие, - объясняет Подберезкин. - Другое, когда это будут полноценные граждане Российской Федерации со всеми вытекающими последствиями – социальными, материальными и, конечно, военно-техническими. Не дело, когда сражаются два корпуса, один оснащен старым вооружением и им недостает боеприпасов, а другой - относительно хорошо.

- К сожалению, окончания войны и спецоперации включение этих территорий в состав России не означает, - отмечает военный эксперт Виктор Литовкин. - Нет никаких сомнений, что Украина так и продолжит атаковать и ЛНР и ДНР и другие територии, только это будут уже не они, а Россия. То есть по сути объявят нам войну. И отвечать мы будем соответствующе. Более жестоко и решительно. Это главное изменение.