Евгений Миронов: «В спектакле раздеваюсь по пояс. Надо быть в форме»

Художественный руководитель Театр Наций Евгений Миронов Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Художественный руководитель Театр Наций Евгений Миронов дал интервью телеканалу «Москва-24».

О том, что в этом сезоне в Театре Наций ожидается 10 премьер, «КП» уже писала. Евгений Миронов повторил их названия: «Саша, привет!» по роману-антиутопии Дмитрия Данилова, трагикомедия Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», «Кто боится Вирджинии Вульф» Эдварда Олби, «Мадам Бовари» Флобера, «Предварительные итоги»…

По мнению Миронова, общественное внимание сейчас приковано к театру как никогда раньше. Что происходит в театре обсуждают больше, чем кино.

- Театр объединяет людей, это особое место, - говорит Миронов. - Театр дарит надежду и сохраняет мост между странами. У театра очень важная миссия сегодня…

Он рассказал, что на месте Театра Наций, «ничего не было кроме исторического здания» (хотя раньше здесь был филиал МХАТа, а еще раньше - театр Корша)

- Мы строили театр с нуля. Создали открытый театр без постоянной труппы, - говорит Миронов. - У нас много спектаклей, поставленных зарубежными режиссерами: Алвисом Херманисом, Робером Лепажем, Робертом Уилсоном. Все спектакли останутся в репертуаре, несмотря на нынешнюю ситуацию.

Каждый день в зрительном зале аншлаги. Театр реагирует на настроение сегодняшнего дня.

Конечно, и у нас есть проблемы и сложности. Переговоры с некоторыми режиссерами отодвинулись на неопределенный срок. Но откликнулись режиссеры из Сербии и из ЮАР. Да-да, в Кейптауне есть мощная театральная школа.

Евгений Миронов вспомнил своего учителя – Олега Табакова: «Олег Павлович научил нас (его учеников) брать на себя ответственность. Все мы очень разные, у нас разные вкусы и понимание искусства. Но нас объединяет Табаков, который часто повторял: театр – это весельное дело».

Миронов ответил, как он относится к своему амплуа простака:

- Я всю жизнь борюсь со своим амплуа. Хотя играл разные роли, даже роли, которые мне не свойственны. Но амплуа… Никуда от него не денешься. Мой учитель Олег Павлович Табаков говорил: «Женька, посади тебя на горшок, все обрыдаются». Не случайно же мне предложили сыграть князя Мышкина.

На интервью народный артист пришел из спортзала, куда он ходит регулярно, несмотря на свою лень (это его собственное признание).

- Идти в спортзал меня заставляет работа. В спектакле «Рассказы Шукшина» я раздеваюсь по пояс, - говорит Миронов. - Надо быть в форме. Спортзал дает настроение. Да и кучу вещей можно сделать, пока крутишь педали велосипеда, например, новости почитать или поучить роль.