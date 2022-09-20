Наташа Королева Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наташа Королева в последнее время преобразилась. Поклонники отмечают, что певица сильно располнела. У нее заметен пухлый живот. Вероятно, исполнительница хита "Желтые тюльпаны" и сама не рада лишним килограммам, потому и отправилась в спецклинику.

Наташа Королева подверглась критике со стороны поклонников после недавней светской вечеринки. Артистку запечатлели за поеданием пирожных. Во время застолья заметно потолстевшая певица накладывала себе несколько аппетитных десертов. Подписчики были удивлены тому, как в реальности выглядит исполнительница, и не стали сдерживать эмоций, назвав жену Сергея Глушко "раздувшейся женщиной".

Стоит отметить, что Королева борется с лишним весом с переменным успехом. Ранее она хвасталась, что сбросила больше шести килограммов. А минувшим летом пять дней оздоравливалась в клинике в Железноводске.

Однако артистка часто нарушает диету. Справиться с соблазном вкусно поесть звезда не может. Потому опять объявила войну лишним килограммам и отправилась в детокс-клинику.

Королева вышла на связь из Кисловодска. Артистка проходит оздоровительную и индивидуальную программу под чутким руководством личного ассистента.

"Впереди целая куча процедур, йога, медитации и прогулки на свежем воздухе. Надеюсь, отдых пройдет с пользой для моего здоровья. А с вами, друзья, я буду делиться интересными фишками", - пообещала звезда.