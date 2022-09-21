Анекдоты: Мудрость - это когда у тебя уже не осталось классных дебильных идей

Совет экономиста. Деньги надо хранить в рублях. Я вот спрятал деньги в куче рублей - там уж точно никто искать не будет.

* * *

Бабушка очень любит пересматривать мои детские фото и при этом тихо шепчет под нос: «Где же мы тебя, сволочь, проглядели-то?!»

* * *

- Здравствуйте, я будущий бывший вашей дочери…

* * *

Коротко о презентации новых айфонов:

В общем, ни хрена нового мы не придумали, но стоить все будет в 2 раза дороже.

* * *

Сегодня спросила мужа, почему он больше не говорит, что любит меня. Ответил, что после того, как я разбила его машину, сам факт, что я до сих пор здорова и живу в его доме, уже служит доказательством его горячей любви.

* * *

Как заранее узнать, что вам достанется только половина вашего стейка?

Просто. Перед рестораном девушка говорит: «Я буду только салатик».

* * *

Пациент - у психолога:

- Мне кажется, что меня никто не понимает: пустые глаза, равнодушие на лице и абсолютное нежелание слушать.

- А чем вы занимаетесь?

- Преподаю квантовую физику в университете.

* * *

Это пока нет детей - ты жаворонок или сова.

А потом все, ты - зомби.

* * *

Послала мужа в магазин и выключила свой телефон.

Ибо настало время ему быть самостоятельным.

* * *

- А мы с женой едем в отпуск!

- Куда, если не секрет?

- Едем туда, где все включено!

- К родителям?

* * *

Люди похожи на снежинки. В мире нет двух одинаковых. И они тоже выглядят очень грустно, когда падают на лобовое стекло машины.

* * *

- Мадам, вы говорите по-итальянски?

- Да!

- Скажи что-нибудь?

- Спагетти.

* * *

Я не понимаю, почему врачи и учителя жалуются, что им приходится работать на две ставки. Ведь сидят же наши топ-менеджеры, помимо основной должности, в десятках советов директоров. И ничего, не ропщут.

* * *

Замечено, что банкоматы отечественного производства работают с небольшим откатом.

* * *

Мужик делится с приятелями:

- Я сказал жене, что хочу попробовать что-то новое в постели. Она показала мне, как менять пододеяльник…

* * *

Муж - жене:

- Представляешь, просмотрел недавно дневник нашей дочки и чуть в обморок не упал!

- Что, много двоек нахватала?

- Да нет, оказывается, она уже в четвертом классе!

* * *

Несмотря на падение цен на нефть, падения цен на бензин удалось избежать.

* * *

Депутаты Госдумы предложили новый штраф - штраф за возмущение новыми штрафами.