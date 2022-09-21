Анекдоты: Мудрость - это когда у тебя уже не осталось классных дебильных идей

Совет экономиста. Деньги надо хранить в рублях. Я вот спрятал деньги в куче рублей - там уж точно никто искать не будет.
* * *
Бабушка очень любит пересматривать мои детские фото и при этом тихо шепчет под нос: «Где же мы тебя, сволочь, проглядели-то?!»
* * *
- Здравствуйте, я будущий бывший вашей дочери…
* * *
Коротко о презентации новых айфонов:
В общем, ни хрена нового мы не придумали, но стоить все будет в 2 раза дороже.
* * *
Сегодня спросила мужа, почему он больше не говорит, что любит меня. Ответил, что после того, как я разбила его машину, сам факт, что я до сих пор здорова и живу в его доме, уже служит доказательством его горячей любви.
* * *
Как заранее узнать, что вам достанется только половина вашего стейка?
Просто. Перед рестораном девушка говорит: «Я буду только салатик».
* * *
Пациент - у психолога:
- Мне кажется, что меня никто не понимает: пустые глаза, равнодушие на лице и абсолютное нежелание слушать.
- А чем вы занимаетесь?
- Преподаю квантовую физику в университете.
* * *
Это пока нет детей - ты жаворонок или сова.
А потом все, ты - зомби.
* * *
Послала мужа в магазин и выключила свой телефон.
Ибо настало время ему быть самостоятельным.
* * *
- А мы с женой едем в отпуск!
- Куда, если не секрет?
- Едем туда, где все включено!
- К родителям?
* * *
Люди похожи на снежинки. В мире нет двух одинаковых. И они тоже выглядят очень грустно, когда падают на лобовое стекло машины.
* * *
- Мадам, вы говорите по-итальянски?
- Да!
- Скажи что-нибудь?
- Спагетти.
* * *
Я не понимаю, почему врачи и учителя жалуются, что им приходится работать на две ставки. Ведь сидят же наши топ-менеджеры, помимо основной должности, в десятках советов директоров. И ничего, не ропщут.
* * *
Замечено, что банкоматы отечественного производства работают с небольшим откатом.
* * *
Мужик делится с приятелями:
- Я сказал жене, что хочу попробовать что-то новое в постели. Она показала мне, как менять пододеяльник…
* * *
Муж - жене:
- Представляешь, просмотрел недавно дневник нашей дочки и чуть в обморок не упал!
- Что, много двоек нахватала?
- Да нет, оказывается, она уже в четвертом классе!
* * *
Несмотря на падение цен на нефть, падения цен на бензин удалось избежать.
* * *
Депутаты Госдумы предложили новый штраф - штраф за возмущение новыми штрафами.