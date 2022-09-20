Что значит стать частью России – это всем по-человечески абсолютно понятно

Донбасс выбрал свой путь еще в 2014 году. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

ИСТОРИЧЕСКИЙ МАКСИМУМ

Подавляющее большинство жителей народных республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей хотели бы провести в своих регионах референдум о вхождении в состав России. При этом подавляющее большинство готово проголосовать именно за присоединение к Российской Федерации. Такие результаты опросов приводят сразу две организации - ведущая российская исследовательская компания ИНСОМАР и Крымский Республиканский институт политических и социологических исследовании (РИПСИ).

Эти компании провели с разницей в несколько дней провели телефонные опросы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. В каждом регионе были получены ответы от более чем тысячи респондентов.

По данным ИНСОМАР, на вопрос «Приняли бы вы участие в референдуме, если бы он состоялся в ближайшие выходные?» больше всего положительных ответов было получено в ДНР и ЛНР - 80 и 83 процента соответственно. При этом о том при выборе будущего для региона собеседники ИНСОМАР могли выбрать из трех вариантов: остаться после завершения спецоперации частью Украины, войти в состав России или стать самостоятельным государством, в ДНР и ЛНР подавляющее большинство выбрало второй пункт – войти в состав России (за это проголосовало бы 90 и 91 процент респондентов соответственно).

В Херсонской и Запорожской областях цифры несколько ниже, однако и они высоки. 72 процента жителей Запорожской области и 65 процентов респондентов на Херсонщине поддержали референдум. Войти в состав России, по данным опроса ИНСОМАР, готовы 80 процентов респондентов и в Херсонской области, и в Запорожской.

У крымских социологов данные немного другие. Респонденты, опрошенные в РИПСИ, тоже высказались за референдум – ДНР – 86 процентов, ЛНР – 87 процентов, Запорожская область – 83 процента, Херсонская область – 72 процента. А вот цифры поддержки вхождения в состав России бьют исторические максимумы. В ДНР и ЛНР за это высказались соответственно 94 и 93 процента, а в Херсонской и Запорожской областях – 80 и 87 процентов.

Стоит отметить, что процент проголосовавших за то, чтобы остаться в составе Украины, стремиться к статистической погрешности. Вот данные ИНСОМАР: в ДНР и ЛНР желающих жить в незалежной нет. А в Запорожской и Херсонской областях из 2 и 4 процента соответственно.

ТЯГА К БЕЗОПАСНОСТИ

Мы попросили прокомментировать данные двух опросов руководителя департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарью Кислицину.

- Это очень серьезные цифры, которые наглядно демонстрируют настроения общества, - сказала она. - Жители Донбасса хотят быть защищенными. Чувствуя помощь и заботу россиян, стремятся стать частью нашей страны. При этом важно понимать, что сигнал из народных республик идет снизу.

- Как можно объяснить небольшую разницу в цифрах ИНСОМАР и РИПСИ?

- Эксперты полуострова ближе к освобожденным территориям и еще активнее включены в исследование общественных настроений. Так что рекордные результаты еще раз подтверждают желание жителей народных республик и освобожденных территорий присоединиться к России.

- Чем, на ваш взгляд, вызван рост пророссийских настроений?

- Все же видят, что происходит. Буквально вчера 14 ни в чем не повинных людей погибло, обстрелы мирных городов продолжаются. А люди хотят безопасности, стабильности. В отсутствии этих базовых потребностей люди, естественно, стремятся туда, где тебе готовы оказать помощь, защитить.

С другой стороны, люди видят, как российские регионы готовились к первому сентября, как они помогали и Донбассу, и освобожденным территориям. Вся Россия не на словах, а на деле помогала сделать так, чтобы на этих территориях начался новый учебный год, чтобы дети пошли в школу, чтобы это было безопасно. Это была очень важная реперная точка, она пройдена, первое сентября прошло в целом безопасно. И это, мне кажется, очень конкретный маркер, сигнал, который люди услышали. Поэтому растет запрос на референдум, через который люди могут высказать свое желание быть там, где безопасно, и с теми, кто поможет и защитит.

- Как вы думаете, вот эти цифры результатов – это желание участников опросов быть с Россией или нежелание быть с Украиной?

- Думаю, здесь все-таки главное – это вопрос выживания. Люди тянутся к безопасности. Политика здесь вторична, люди хотят отойти от системы, где их преследуют по национальному признаку, где запрещают говорить на родном языке, где угрожают, убивают. Для ЛНР и ДНР это, конечно, более сильный тренд.

- Еще один момент: тех, кто хочет быть с Россией, в процентном отношении больше, нежели тех, кто выступает за референдум. Например, по данным РИПСИ, в Херсонской области за референдум 72 процента, а за вхождение в состав России – 80 процентов. Как это можно объяснить?

- Я бы не ставила вопрос так, цифры предельно высокие и по тому, и по другому вопросу. Различия в этих вопросов очень небольшие. Они в том, что референдум – это формализованная и в чем-то бюрократическая процедура, она не всем понятна. А что значит стать частью России – это всем по-человечески абсолютно понятно. Получит ли человек новый паспорт, станет ли гражданином огромной многонациональной страны, даст ли ему это гарантии безопасности? Мне кажется это именно об этом.