Культовый фильм про экзорциста «Константин» продолжат: выйдет сиквел с Киану Ривзом и автономный сериал «Дымоход» с темнокожим актером

В 2005 году Фрэнсис Лоуренс выпустил супергеройский фильм «Константин: Повелитель тьмы» Фото: кадр из фильма.

В 2005 году Фрэнсис Лоуренс выпустил супергеройский фильм «Константин: Повелитель тьмы», снятый по комиксам DС про экзорциста Джона Константина. Главную роль смолящего в каждом кадре папиросу медиума, связующего между мирами, сыграл Киану Ривз. Картина не имела суперсборов, но стала в определенном смысле культовой — огромный пласт аудитории считает эту работу чуть ли не лучшей в карьере Ривза.

И вот теперь многочисленные слухи о продолжении картины начали подтверждаться. Студия Warner Bros. официально заявила, что Фрэнсис Лоуренс приступил к работе над сиквелом фильма. Продюсерами мистического триллера выступят Ханна Мингелла и Джей Джей Абрамс, снимавший и «Звездные войны», и «Звездный путь».

Фото: кадр из фильма.

В заключении первой части фильма главный герой остается на могиле своего помощника и друга Чэса (Шайя Лабаф), который попал в рай. Открытый финал позволяет авторам картины развернуться, однако пока сюжет сиквела не раскрывается. Известно только, что сценарий пишет Акива Голдсман — продюсер первой части фильма и сценарист фильмов про Бэтмена, а также картин «Игры разума», «Я — легенда» и др.

Кроме того, в выпуску готовится сериал про Джона Константина. Зрителей ждет более мрачное переосмысление «Константина» от HBO Max. В центре внимания окажется новая версия культового персонажа — публике покажут, откуда и как возник этот герой, как он познакомился с миром оккультизма и почему стал медиумом.

— Сериал сочетает в себе городской экшен, боди-хоррор и сверхъестественное — действие развернется на улицах современного Лондона, — объясняли создатели проекта. — Шоу расскажет о молодом человеке, весь мир которого переворачивается с ног на голову, когда случайная встреча с девушкой тянет его в темный и опасный мир оккультизма.

Фото: кадр из фильма.

Рабочее название сериала — «Дымоход». А сыграть главную роль в нем может темнокожий актер из Британии Сопе Дирису («Банды Лондона», «Темные начала»).