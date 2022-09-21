Военная спецоперация на Украине 21 сентября 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Минобороны РФ/ТАСС

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 сентября 2022 года.

20 сентября все освобожденные территории, а также Луганская и Донецкая республики в один голос заявили: проведем референдум. Глава ДНР Денис Пушилин уже обратился к президенту России Владимиру Путину. Попросил в случае положительного решения жителей этих регионов, «как можно скорее» рассмотреть вопрос о том, чтобы Донецкая Республика вошла в состав России.

Организациям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) следует в кратчайшие сроки обеспечить поставки средств поражения в войска, заявил президент России Владимир Путин.

Силовики РФ раскрыли агента украинских спецслужб, отставного полковника СБУ и завкафедрой херсонского отделения Харьковского национального университета военно-воздушных сил Николая Сапогу, вербовавшего ранее проходивших у него обучение студентов для шпионажа в пользу киевского режима.

Вооруженные силы России уничтожили более 120 украинских военных ударами по пунктам дислокации Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике и Харьковской области, сообщает Министерство обороны РФ.