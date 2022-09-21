Вопрос дня: Что вы ждете от референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях?

Жители ЛНР и ДНР мечтают о референдуме с 2014 года. Спустя 8 лет их желание сбылось. Фото: Валерий МАТЫЦИН/ТАСС

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края, четырежды побывал в Донбассе:

- Референдумы должны закрепить то, что уже, по сути, состоялось. Это единение людей, оказавшихся по разные стороны границы. С начала спецоперации в Донбассе уже повоевали сотни приморцев. Когда я бываю там, на фронте, слышу от земляков: мы приехали сюда, как отцы, потому что здесь воюют наши сыновья, мы хотим им помочь.

Сергей Новиченко, сержант Народной милиции ДНР, Донецк:

- Я в Народной милиции с 2015-го. Референдум о вхождении в состав России для меня - мечта. Наконец-то враги окончательно поймут, что с нами вся Россия.

Геннадий Зюганов, лидер КПРФ:

- А россияне от этих референдумов ждут, я считаю, укрепления чувства собственного достоинства. Смотрите, сколько лет мы терпели, когда республики Прибалтики издевались - и продолжают это делать - над нашими людьми, над нашими святынями, над нашими символами, над нашей памятью. И мы только терпели и утирались, когда нам плевали в души. В Донбассе этот номер не проходит. И это - главный смысл проводимой спецоперации.

Юрий Поляков, писатель:

- Мы от этих референдумов получим, конечно же, неприятности - в виде новых санкций. Но нас это не пугает. Ведь мы заботимся «за други своя». И это наш долг - спасти наш народ от нацистского режима.

Евгений Бакало, основатель белгородского волонтерского движения «Десятый круг»:

- У некоторых реально начали опускаться руки после

ситуации с Изюмом, Балаклеей, Купянском… Но, став частью родной и сильной России, люди в Донбассе будут защищены. И помощь будет не гуманитарная, а на уровне Закона.

Геннадий Онищенко, академик РАН, председатель Землячества донбассовцев в Москве:

- Когда Донбасс войдет в состав России, все ее социальные льготы и пенсии автоматически будут касаться и граждан на этих территориях. А главное - этот референдум сохранит тысячи жизней.

Валерий Nрапезников, экс-депутат Госдумы, токарь с 59-летним стажем, Пермь:

- Жду увеличения территории нашей Родины. Потому что исторически это наша земля - сначала принадлежала Российской империи, потом Советскому Союзу.

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