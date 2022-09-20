Герой спецоперации «Z» рядовой Оразов дал отпор диверсантам и сохранил важный груз

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: REUTERS

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Исправная стрельба в мишень - великой важности: умножает гибель неприятеля и отвращает в действии лишнюю трату патронам», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще писал: «Кто храбр — тот жив. Кто смел — тот цел».

УНИЧТОЖИЛ ДВА ВЕРТОЛЕТА ВСУ С ДЕСАНТОМ

Капитан Дмитрий ПОЛАМАРЧУК

Капитан Дмитрий ПОЛАМАРЧУК Фото: Минобороны РФ

«Зенитная ракетная батарея под командованием капитана Дмитрия Поламарчука выполняла задачу по прикрытию района обороны группировки войск, от ударов противника с воздуха. Капитан Поламарчук в ходе ведения воздушного наблюдения обнаружил цель, оперативно оценил обстановку, провел опознавание воздушной цели и отдал приказ на уничтожение. Расчет ПЗРК, благодаря четким и оперативным указаниям командира поразил вертолет противника. Дмитрий отдал приказ продолжить наблюдение за воздушной обстановкой и спустя несколько минут обнаружил низколетящий второй вертолет. Находясь в зоне поражения из переносного зенитного-ракетного комплекса, произвел выстрел, поразив второй вертолет. Быстрые и четкие действия расчетов зенитно-ракетного дивизиона под руководством капитана Дмитрия Поламарчука позволили не допустить высадки десанта в тылу обороняющейся группировки, нанести значительные потери, что позволило без потерь переместиться на новые оборонительные позиции».

ТОЧНЫМИ ВЫСТРЕЛАМИ УНИЧТОЖИЛ ДИВЕРСАНТОВ

Сержант Михаил ПРОНИН

Сержант Михаил ПРОНИН Фото: Минобороны РФ

«Водитель - мастер взвода обеспечения сержант Михаил Пронин выполнял задачу по доставке боеприпасов и снаряжения подразделениям ведущим бой с превосходящими силами противника. Умело маневрируя под артиллерийским обстрелом довез боеприпасы до места выгрузки, оказал помощь в переноске их на позиции и выдвинулся на пункт обеспечения за следующим грузом. По пути движения попал под огонь диверсионно-разведывательной группы. Совершив резкий маневр Михаил вышел из-под огня. Выпрыгнул из машины и точным огнем уничтожил пулеметную огневую точку, продолжил вести огонь по диверсантам. Неожиданно быстрое уничтожение пулеметчиков и точный огонь заставил украинских диверсантов отступить. Быстрые и решительные действия сержанта Пронина сорвали выдвижение диверсионно-разведывательной группы противника в тыл обороняющимся войскам, что позволило нанести наступающему противнику значительное огневое поражение и беспрепятственно занять заранее подготовленные рубежи обороны».

ПОДБИЛ ТРИ БРОНЕМАШИНЫ И УНИЧТОЖИЛ ДЕСАНТ

Младший сержант Александр ОЛЕЙНИКОВ

Младший сержант Александр ОЛЕЙНИКОВ Фото: Минобороны РФ

«Наводчик-оператор боевой машины младший сержант Александр Олейников в составе экипажа боевой машины выполнял задачу по огневой поддержке подразделений, занимающих район обороны. Превосходящий по численности противник при поддержке артиллерии перешел в наступление. С замаскированной позиции экипаж боевой машины открыл огонь. Младший сержант Александр Олейников прицельным огнем вывел из строя три боевые единицы техники противника, уничтожил из спаренного с орудием пулемета, высадившийся из подбитых машин десант. Значительные потери, нанесенные метким огнем младшего сержанта Александра Олейникова, позволили остановить наступление превосходящих сил противника и беспрепятственно занять заранее подготовленные рубежи обороны без потерь».

ДАЛ ОТПОР ДИВЕРСАНТАМ И СОХРАНИЛ ГРУЗ

Рядовой Радик ОРАЗОВ

Рядовой Радик ОРАЗОВ Фото: Минобороны РФ

«Водитель взвода обеспечения десантно-штурмового батальона рядового Радика Оразова осуществляла подвоз артиллерийских боеприпасов в район обороны войск. На пути следования в назначенный район колонна попала в засаду диверсионно-разведывательной группы противника.

Рядовой Оразов, оперативно сориентировавшись в обстановке, изготовился к бою. Завязалась перестрелка. Метким огнем из стрелкового оружия рядовой Оразов уничтожил 5 военнослужащих ВСУ. Понеся потери, диверсионно-разведывательная группа противника отступила. В ходе стрелкового боя автомобиль рядового Оразова был поврежден. Рядовой Оразов в кратчайшие сроки выявил причину неисправности и произвел ремонт вверенной ему техники, после чего колонна продолжила движение в назначенный район. Благодаря личному мужеству и профессионализму рядового Оразова удалось не только избежать потерь среди личного состава колонны, но и своевременно осуществить подвоз боеприпасов обороняющимся подразделениям. Получив боеприпасы, артиллерийские подразделения нанесли массированный огневой удар по наступающим подразделениям противника, отбросив его на исходные рубежи. Воспользовавшись прекращением огня, колонна рядового Азарова совместно с обороняющимися подразделениями отошли на заранее подготовленные рубежи, где продолжили выполнение боевых задач».