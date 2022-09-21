Названы самые дорогие отели и билеты, купленные российскими туристами в 2022 году Фото: Shutterstock

Полмиллиона рублей за гостиницу в Питере? Или почти полтора миллиона за отель в Дубае? Да-да, нам бы с вами эти проблемы. Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал «КП» о самых дорогих отелях и билетах на самолёты и поезда, на которые российские туристы не пожалели денег летом 2022.

8 САМЫХ ДОРОГИХ ОТЕЛЕЙ

1 миллион 200 тысяч рублей - самое дорогое бронирование, сделанное минувшим летом. Всего 4 ночи вдвоём в 5-звездочном отеле Дубая.

1 миллион 200 тысяч рублей потратила семья из четырёх человек на две недели отдыха на турецком курорте Белек. Тоже в пяти звёздах, конечно. И без учёта авиабилетов и других расходов, только отель.

917 600 рублей - стоимость двух недель проживания на черногорском курорте Будва для российской семьи из четырёх человек.

808 500 рублей - две недели отпуска на Бали в одиночестве, опять же в пяти звёздах.

792 500 рублей заплатили туристы за отдых в 5-звездочном отеле Адлера. Трое взрослых и один ребёнок провели там две недели. И это самое дорогое бронирование на российских курортах.

732 300 рублей - отпуск на испанском побережье Коста-Дорада для родителей и ребёнка, 12 ночей.

448 369 рублей - такую сумму выложила семья из пяти человек за неделю проживания в 4-звездочной гостинице Санкт-Петербурга.

369 600 рублей - стоимость шестидневного отпуска в отеле 5* в Анапе для родителей и их ребёнка.

5 САМЫХ ДОРОГИХ АВИАБИЛЕТОВ ЛЕТА 2022

406 тысяч рублей - из Москвы в Дубай и обратно.

368 тысяч рублей - из Москвы в Лос-Анджелес и обратно.

351 тысяча рублей - из Москвы в Гавану и обратно.

343 тысяч рублей - из Москвы в Бостон и обратно.

319 тысяч рублей - из Санкт-Петербурга в Канкун и обратно,

Все цены - на одного пассажира. И все рейсы, кроме перелёта в Дубай, были со стыковками. Также в десятку самых дорогих перелетов попали вояжи из Москвы в Будапешт, Мехико, Майами, на Бали и в Хьюстон.

…И 5 САМЫХ ДОРОГИХ БИЛЕТОВ НА ПОЕЗД

113 тысяч рублей - билет в мягком вагоне поезда «Таврия» из Москвы в Симферополь (в одну сторону и для оного пассажира).

72 тысячи рублей - мягкий вагон из Москвы в Ростов-на-Дону.

63 тысячи рублей - путешествие из Краснодара в столицу в мягком вагоне поезда «Премиум».

62 тысячи рублей - поездка из Москвы в Анапу, поезд «Премиум», мягкий вагон.

59 тысяч рублей - дорога из Новороссийска в столицу,